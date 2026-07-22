Objavljene frapantne brojke o hitnim službama, evo gdje su helikopteri i brodice imali najviše posla

Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS) od početka operativnog rada do danas obavila je ukupno 4368 intervencija, od čega 1817 iz baze Split, 1490 iz baze Rijeka, 712 iz baze Zagreb i 349 iz baze Osijek. Istodobno su brze brodice pomorske hitne medicinske službe (PHMS) obavile 1282 intervencije, uključujući 575 na području Brača, 255 na području Šibenika, 190 na području Zadra, 116 na području Malog Lošinja, 97 na području Raba i 49 na području Dubrovnika, priopćili su iz Ministarstva zdravstva.

Samo posljednjih dana zabilježeno je više zahtjevnih intervencija koje ukazuju na učinkovitost koordiniranog djelovanja svih sastavnica sustava hitne medicinske skrbi. Tako je u Supetru na otoku Braču brza brodica PHMS-a preuzela pacijenta bez svijesti s konvulzijama te mu tijekom plovidbe pružala kontinuiranu medicinsku skrb. Nakon dolaska na kopno pacijent je prevezen u Klinički bolnički centar Split, a cjelokupno zbrinjavanje završeno je u 69 minuta.

Među intervencijama helikopterske hitne medicinske službe ističe se i ona u Poreču, gdje je helikopter HHMS-a iz baze Rijeka preuzeo trinaestogodišnju pacijenticu ozlijeđenu pri padu s bicikla te je, zajedno s majkom, hitno prevezao u Klinički bolnički centar Rijeka. Intervencija je trajala 63 minute. U Soljanima je helikopter HHMS-a iz baze Osijek intervenirao zbog pacijentice s poremećajem svijesti. Nakon inicijalnog zbrinjavanja pacijentica je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek radi daljnje dijagnostičke obrade i liječenja, a intervencija je završena u 56 minuta.

19.03.2026., Sibenik - Helikopterske hitne medicinske sluzbe (HHMS) na intervenciji u okolici Sibenika. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

„Brza i učinkovita reakcija u hitnim situacijama može biti presudna za spašavanje ljudskih života. Zahvaljujemo svim djelatnicima helikopterske i pomorske hitne medicinske službe na njihovoj stručnosti, predanosti i svakodnevnom radu kojim osiguravaju pomoć svakom pacijentu, neovisno o tome gdje se nalazi. Ulaganjem u razvoj suvremenih oblika hitne medicinske skrbi dodatno jačamo otpornost i dostupnost hrvatskoga zdravstvenog sustava te osiguravamo veću sigurnost za naše građane i brojne goste koji borave u Hrvatskoj tijekom turističke sezone“, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.