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MEĐUNARODNA SURADNJA

Kinesko veleposlanstvo u Zagrebu obilježilo 99. obljetnicu Narodnooslobodilačke vojske

Foto: Ljiljana Haidar Diab
1/4
Autor
Hassan Haidar Diab
22.07.2026.
u 18:27
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U neformalnom ozračju razgovaralo se o daljnjem razvoju prijateljskih odnosa Hrvatske i Kine, jačanju gospodarske suradnje, ali i o sigurnosnim izazovima u svijetu. Domaćini su pritom istaknuli važnost dijaloga, međusobnog poštovanja i nastavka suradnje između dviju država.

U zagrebačkom hotelu Westin održan je svečani prijem u povodu 99. obljetnice osnutka Narodnooslobodilačke vojske Narodne Republike Kine, koji su organizirali veleposlanik Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj, Qi Qianjin, i vojni izaslanik, stariji pukovnik Pan Xuefeng.

Prijem je okupio brojne uzvanike iz političkog, vojnog, diplomatskog i javnog života Hrvatske. Među gostima bili su predstavnici državnih institucija, Oružanih snaga Republike Hrvatske, diplomatskog zbora, gospodarstva, akademske zajednice te brojni prijatelji kineskog veleposlanstva.

U neformalnom ozračju razgovaralo se o daljnjem razvoju prijateljskih odnosa Hrvatske i Kine, jačanju gospodarske suradnje, ali i o sigurnosnim izazovima u svijetu. Domaćini su pritom istaknuli važnost dijaloga, međusobnog poštovanja i nastavka suradnje između dviju država.

Uz prigodni program i domjenak, okupljeni su imali priliku razmijeniti mišljenja o aktualnim međunarodnim temama te dodatno učvrstiti veze između diplomatske zajednice i hrvatskih institucija. Svečani prijem protekao je u prijateljskom ozračju, potvrđujući važnost diplomatskih susreta kao mjesta jačanja međusobnog razumijevanja i suradnje.

U svom obraćanju, Nj. E. veleposlanik Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj Qi Qianjin istaknuo je kako je Kineska narodnooslobodilačka vojska narodna vojska koju je stvorila i vodila Komunistička partija Kine. Tijekom proteklih 99 godina, naglasio je, dala je neizbrisiv povijesni doprinos nacionalnoj neovisnosti, oslobođenju naroda i nacionalnom prosperitetu, kao i zaštiti kineskog nacionalnog suvereniteta, sigurnosti i razvojnih interesa. Također je dala značajan doprinos održavanju svjetskog mira i stabilnosti.

Dodao je kako će u novom dobu, pod strateškim vodstvom Xi Jinpingove misli o jačanju vojske, Kineska narodnooslobodilačka vojska nastaviti slijediti put mirnog razvoja, pružati snažnu potporu velikom pomlađivanju kineske nacije i preuzimati odgovornost velike zemlje u očuvanju svjetskog mira.

Govoreći o međunarodnim odnosima, veleposlanik je rekao kako svijet prolazi kroz duboke promjene, uz složen i isprepleten međunarodni poredak, eskalaciju geopolitičkih sukoba te sve učestalije ratove i krize. Istaknuo je da su izazovi povezani s mirom, razvojem, sigurnošću i globalnim upravljanjem među najvećim problemima današnjice.

U tom je kontekstu podsjetio da je kineski predsjednik Xi Jinping predstavio Globalnu sigurnosnu inicijativu (GSI), koja zagovara novi koncept zajedničke, sveobuhvatne, kooperativne i održive sigurnosti. Prema njegovim riječima, inicijativa se temelji na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih država, protivljenju unilateralizmu i blokovskim podjelama te rješavanju međunarodnih sporova dijalogom i konzultacijama. Naglasio je da Kina kroz GSI želi ponuditi nova rješenja i doprinos očuvanju svjetskog mira te sprječavanju ratova i sukoba.

Osvrnuvši se na aktualne međunarodne krize, rekao je kako rat u Ukrajini i sukobi na Bliskom istoku odražavaju globalni sigurnosni deficit. Istaknuo je da Kina aktivno provodi načela Globalne sigurnosne inicijative, zauzimajući objektivan i pravedan pristup tim pitanjima. Dodao je kako će Kina zajedno s međunarodnom zajednicom nastaviti promicati mirovne pregovore, tražiti rješenja koja uklanjaju i uzroke i posljedice sukoba te raditi na postizanju sveobuhvatnog i trajnog mira kroz ravnopravne konzultacije.

Veleposlanik je naglasio i da kineska vlada pridaje veliku važnost odnosima s Hrvatskom. Podsjetio je kako su dvije zemlje prije 34 godine uspostavile diplomatske odnose te da Kina Hrvatsku dosljedno smatra dobrim prijateljem i partnerom. Istaknuo je kako se odnosi temelje na međusobnom poštovanju, jednakosti i uzajamnoj koristi te predstavljaju primjer uspješne suradnje država različitih veličina, broja stanovnika i društvenih sustava.

Kazao je kako je posljednjih godina, pod strateškim vodstvom čelnika dviju država, sveobuhvatno partnerstvo Hrvatske i Kine dosegnulo visoku razinu razvoja, uz jačanje političkog povjerenja, uspješnu suradnju u brojnim područjima i produbljivanje prijateljstva između dvaju naroda.

Posebno je izdvojio nedavno probijanje tunela Kozjak kod Vučevice, istaknuvši kako će taj projekt unaprijediti prometnu povezanost Splita, njegove luke, zračne luke i šire dalmatinske regije. Ocijenio ga je još jednim važnim postignućem hrvatsko-kineske suradnje u području infrastrukture i zelene tranzicije, nakon izgradnje Pelješkog mosta i vjetroelektrane Senj.

Na kraju je poručio kako je Kina spremna nastaviti suradnju s Hrvatskom na promicanju multilateralizma, zaštiti međunarodne pravednosti i pravde, suprotstavljanju hegemonizmu i politici moći te produbljivanju suradnje u različitim područjima, uključujući i vojnu suradnju. Dodao je kako dvije zemlje zajedničkim djelovanjem mogu pridonositi očuvanju svjetskog mira, globalnom razvoju i zaštiti međunarodnog poretka.

Ataše obrane Pan Xuefeng također se obratio okupljenima te istaknuo da je Kineska narodnooslobodilačka vojska tijekom gotovo jednog stoljeća odigrala ključnu ulogu u očuvanju kineske neovisnosti, razvoju zemlje te doprinosu svjetskom miru i stabilnosti. Podsjetio je na 90. godišnjicu pobjede Dugog marša, koji je opisao kao simbol ustrajnosti i jedan od najvažnijih događaja u kineskoj povijesti.

Naglasio je kako će kineska vojska nastaviti jačati svoje obrambene sposobnosti radi zaštite nacionalnog suvereniteta, sigurnosti i razvojnih interesa, uz dosljedno pridržavanje politike mirnog razvoja. Istaknuo je važnost multilateralizma, poštovanja međunarodnog prava i središnje uloge Ujedinjenih naroda u očuvanju globalne sigurnosti.

Podsjetio je da je Kina od 1990. godine sudjelovala u brojnim mirovnim misijama Ujedinjenih naroda te u pomorskim operacijama zaštite međunarodne plovidbe. Zaključio je kako je Kina spremna surađivati s Hrvatskom i drugim državama na jačanju mira, sigurnosti i međunarodne suradnje.

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Ključne riječi
Hrvatska Kina

Komentara 3

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VA
VanjaPlank
18:47 22.07.2026.

Jel bio na proslavi ,poznati pjevač ustaških pjesama i prvi antifašist nakon 2000_te godine, Stipe Mesić. ?

RE
Regionalni
19:34 22.07.2026.

U Kini radnici doktori prosvjetni djelatnici se na bave politikom za to postoje oni koji se bave umjesto njih

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
19:05 22.07.2026.

"Mi ili Oni"!Rekao bi Trump,a i ja.

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