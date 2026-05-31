VIDEO Tomašević slavi pet godina na čelu Zagreba: Objavio pet projekata na koje je najponosniji

Petu godišnjicu otkako je preuzeo vođenje grada, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je obilježio na društvenim mrežama. "Na današnji dan 2021. godine, prije točno pet godina, dali ste nam povjerenje da vodimo Zagreb. Hvala vam" napisao je Tomašević uz video u kojem je predstavio pet projekata na koje je najponosniji.

Istaknuo je da je u proteklih pet godina ostvaren niz važnih projekata, a među njima je istaknuo izgradnju 16 novih dječjih vrtića, za koje je rekao da su nedostajali posljednjih 20 godina. Među ključnim postignućima izdvojio je i nabavu prvog novog tramvaja nakon 15 godina te prvo proširenje tramvajske mreže nakon 25 godina, na Sarajevskoj cesti.

Na listi su se našli i izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici, za koji naglašava da je prvi novi nogometni stadion u Zagrebu nakon 55 godina, završetak radova na novoj gradskoj knjižnici i društveno-kulturnom centru Paromlin te novi bazen u Španskom, prvi na zapadnom dijelu grada, čija se izgradnja, kako je naveo, obećavala više od dva desetljeća. – Tu ne stajemo, nastavljamo dalje. Hvala vam na podršci – poručio je na kraju