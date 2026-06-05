Istog dana i Povorka ponosa i Antunovski hod. Promet će biti potpuno paraliziran, ZET mijenja trase skoro svih tramvaja

Zbog održavanja Povorke ponosa i Antunovskog hoda mladih, u subotu, 6. lipnja, u popodnevnim satima bit će na snazi posebna regulacija tramvajskog prometa, javljaju u ZET-u.

Obustava zbog Povorke ponosa trajat će od 15.10 do 17 sati, a to znači prekid tramvajskog prometa Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom ulicom, Ilicom (od Črnomerca do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom ulicom, Zrinjevcem i Ulicom Franje Račkog. Tramvajske linije 2, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 2: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Savišće

Linija 6: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Šubićeva - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Maksimirska - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Maksimirska - Dubrava

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma

Linija 14: Zapruđe - Savski gaj - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Mihaljevac

Linija 17: Prečko - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj. Za vrijeme obustave tramvajskog prometa, na relaciji Črnomerec - Zapadni kolodvor prometovat će izvanredna autobusna linija.

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Što se tiče Antunovskog hoda mladih, za vrijeme kretanja hodočasnika, tramvajski promet će se etapno obustavljati Maksimirskom, Vlaškom, Draškovićevom, Jurišićevom, Zrinjevcem, Ribnjakom, Ksaverskom cestom, Trgom bana J. Jelačića, Frankopanskom, Savskom (sjeverno od Vodnikove), Ulicom Republike Austrije i Ilicom do Črnomerca. Zbog prilagodbe prometa, Linije 4 i 11 prometovat će do Borongaja, linija 5 do Žitnjaka, linija 12 do okretnice Heinzelova, a linija 7 prometovat će skraćeno do Kvaternikovog trga. Na relaciji Dubrava - Dubec prometovat će tramvaji.

Obustava tramvajskog prometa odvijat će se po etapama. Od 16 do 17 sati obustava će biti na sljedećim prometnicama: Maksimirska, Vlaška, Draškovićeva, Ribnjak, Ksaverska cesta, Jurišićeva, Zrinjevac i Trg bana Josipa Jelačića. Od 17 do 18.30 sati na rasporedu su Trg bana Josipa Jelačića, Jurišićeva, Zrinjevac, Ilica (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Frankopanska i Savska cesta (sjeverno od Vodnikove). Od 18.30 do 19.30 sati na popisu su sljedeće lokacije: Trg bana Josipa Jelačića, Jurišićeva, Zrinjevac, Ilica do Črnomerca, Frankopanska, Savska cesta (sjeverno od Vodnikove) i Ulica Republike Austrije. Za vrijeme obustave tramvajskog prometa, na relaciji Kaptol - Mihaljevac prometovat će izvanredna autobusna linija.

I nije to sve što se tiče izmjena ZET-ova prijevoza. Autoslalom utrka “Dani Dubrave”, koja će se održati u nedjelju 7. lipnja, od 6 do 21 sat uvjetuje izmjene u prometovanju autobusnih linija 210 (Dubrava - Studentski grad - Novi Retkovec), 231 (Borongaj - Dubec) i 269 (Borongaj - Sesvetski Kraljevec - Iver). Linija 210 prometovat će skraćenom trasom, do i od stajališta Aleja javora (na Ulici Platana):

Aleja javora - polukružno na Ulici Platana/Aleja Javora - Ulica Platana - (desno) Čulinečka cesta - u nastavku redovnom trasom.

Autobus će sa stajališta Aleja javora polaziti prema vremenima koja su u voznom redu navedena kao polasci sa stajališta Novi Retkovec.

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Privremeno se neće koristiti autobusna stajališta Branimirova-Aleja Javora i početno/krajnje stajalište Branimirova-Čulinečka.

Linije 231 i 269: Borongaj - redovnim trasama do raskrižja Ulice kneza Branimira i Južne ulice - Južna ulica - Čulinečka - Ulica Dubrava i dalje redovnim trasama. U povratku vozit će istom, izmijenjenom trasom. Linija 231 u smjeru Dupca privremeno će koristiti stajalište Ulica Platana na Čulinečkoj cesti. Linija 269 u smjeru Borongaj privremeno će koristiti stajalište Dubec u Ulici Dubrava (uz tramvajski terminal).