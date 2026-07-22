Lovci: ASK nije krenuo od divljih svinja, nego od šverca

Sesvetska kafilerija opet radi punom parom, veterinarska inspekcija piše optužne prijedloge i kaznene prijave i zatvara pojedine farme, a svinjogojci i njihove obitelji, čitava sela i općine kojima se bolest približila očajavaju. U srijedu su zabilježena dva nova slučaja afričke svinjske kuge kod domaćih svinja, s kojima se broj zaraženih farmi popeo na 101 – 52 u Osječko-baranjskoj i 49 u Virovitičko-podravskoj županiji, a eutanazirano je već oko 4000 grla.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić demantirao je “zlonamjerne teorije zavjere” kako se mjerama suzbijanja ASK uništava domaće svinjogojstvo i pogoduje uvozu te ustvrdio kako s 40.000 svinja više nego u lipnju 2023. hrvatsko svinjogojstvo – zahvaljujući odgovornom radu proizvođača, veterinarske struke, lovaca i svih nadležnih službi – pokazuje znakove oporavka. No trenutačno je jedino pitanje do kada? Svinje se s nekih farmi i dalje švercaju, neovlašteno sele i lažiraju papiri, biosigurnosne mjere ne poštuju, a divlje svinje koje su glavni rezervoari bolesti i dalje ‘šeću’ u blizini kuća, poljima, šumama, voćnjacima, pa i na granicama sa Srbijom i BiH, gdje su također zabilježena žarišta bolesti. Ovlašteni veterinari su, doznajemo, samo lani pregledali 20.414 svinjogojskih objekata, od kojih su na 47% njih utvrđeni nedostatci, a trećina ih nije poštovala biosigurnosne mjere.

Krivci – i svi i nitko. Mjerodavni upozoravaju kako i najstrože biosigurnosne mjere na farmi nisu dovoljne ako vlasnik svinja i drugi ‘stanari’ svinjogojskih farmi ovih dana, kad je bolest najprijemčivija, obavljaju poljoprivredne ili šumske radove, beru gljive, love, sijeku drva... na područjima na kojima se kreću divlje svinje. One su glavni rezervoari i prijenosnici bolesti što se svakodnevno potvrđuje na uzorcima koje obrađuju u Hrvatskom veterinarskom institutu. Prema informacijama iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, ukupno je dosad potvrđeno 190 slučajeva ASK u divljih svinja, dvije u Vukovarsko-srijemskoj, 187 u Osječko-baranjskoj te jedna u Virovitičko-podravskoj županiji, od čega su tri potvrde stigle u srijedu – za dvije svinje u lovištu XIV/139 Podravska Moslavina i jedna u lovištu XIV/15 Đurđenica.

Iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) u srijedu su se obrušili upravo na lovce i na resorno ministarstvo poručivši kako je hrvatsko svinjogojstvo na rubu bankrota. – Dok se naši proizvođači bore za goli opstanak suočeni s uvozničkim lobijima i ogromnim gubicima, ASK je završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem ove grane – upozorili su, ustvrdivši kako je “dosta bilo toleriranja neradnika”.

– Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, ‘biološka bomba’ – nekontrolirana populacija divljih svinja – i dalje slobodno luta šumama. Razlog je jasan: parcijalni interesi i otvorena opstrukcija dijela lovačkih društava, koje Ministarstvo predugo tolerira – optužuje predsjednik HPK Željko Mihelić, ističući kako je politika ‘dobrovoljnog odstrela’ doživjela potpuni krah.

– Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna: ASK se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Danska i Njemačka su lovcima oduzele autonomiju u kriznim zonama i angažirale profesionalne timove. Poljska je lovačkim društvima nametnula izravnu pravnu i financijsku odgovornost za širenje zaraze iz njihovih lovišta – kažu iz HPK. Vlajčićevu ministarstvu poručuju da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira.

– Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane Naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske – naglašavaju. A ovako je svinjogojstvo “na izdisaju”. – ASK je alat koji nas vodi prema potpunom prestanku proizvodnje u zemlji. Ako ministar dopusti da zbog lovačkih lobija dođe do uništenja svinjogojskog sektora, sva odgovornost za te posljedice past će isključivo na Ministarstvo poljoprivrede – tvrdi Mihelić pa iz HPK traže hitnu aktivaciju mehanizama koji će divlju svinju pretvoriti iz “lovne divljači” u “biološku opasnost” kojom upravlja država.

Mato Čičak, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, kaže kako iz HLS-a ne žele polemizirati s HPK. Činjenica je, objašnjava, da je u prošloj lovnoj sezoni odstrijeljeno 60.000 divljih svinja, 20.000 više nego godinu prije, a ove, od 1. travnja, u tri najkritičnije županije, Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj 500 svinja više nego lani. – Lovci biosigurnosne mjere provode, a volio bih kad bi to provodili i svi poljoprivrednici, svi šumari i drugi koji idu u šumu, od gljivara, planinara i drugih. Onda bi svega bio manje, a naglašavam kako kuga ni prvi ni drugi put nije krenula od divljih svinja nego, nažalost, od šverca – tvrdi Čičak.

Ministarstvo je naknadu po odstrijeljenoj svinji povećalo s 80 na 100 eura u ‘opasnim’ zonama u tri županije, a stanje je prema Čičku sad gore nego prije tri godine kad je harao ASK, zbog čega je pokrenut i stožer HLS-a iz kojega se tjedno šalju izvješća o stanju na terenu.

24.09.2025., Osijek - Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, sumarstva i ribarstva David Vlajcic dao je izjavu medijima o africkoj svinjskoj kugi. Photo: David Jerkovic/PIXSELL Foto: David Jerkovic/PIXSELL

– Bombastične izjave nikad ništa dobroga nisu napravile – poručio je Čičak, ističući kako se svi skupa trebaju primiti posla za koji su zaduženi, s naglaskom na biosigurnost. Da su je se svi pridržavali, do ovakve situacije ne bi ni došlo, poručio je. Lovci sada idu u potpuni odstrel divljih svinja na području triju ugroženih županija, no graničimo i s Mađarskom, Srbijom i BiH koje imaju problema. Lovci svakodnevno gledaju kako svinje preplivavaju i rijeku Savu s jedne obale na drugu, govori naš sugovornik.

U tijeku je koordinacija lovaca kako bi se potaknulo sve lovačke udruge da pojačano djeluju. Ministar Vlajčić najavio je i osnivanje interventnih timova HLS-a po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge te aktivno uključivanje MUP-a na terenu. Službenici policije će uporabom termalnih kamera i bespilotnih letjelica detektirati područja na kojima je potrebno provesti pojačan odstrel divljih svinja. U petak će se u Osijeku sastati i Nacionalni krizni stožer vezano za aktualnu epidemiološku situaciju te daljnje aktivnosti usmjerene na sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje ASK u Hrvatskoj. U međuvremenu se proširuju zone zaštite i nadziranja na području općina i gradova sa zarazom.

– Pozivamo sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge – poručili su i jučer iz Ministarstva.