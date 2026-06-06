VIDEO Pogledajte snimke goleme procesije koja se kreće prema Trgu: Rijeka vjernika zakrčila ulice, pjevaju 'Lijepa li si'

U Zagrebu je danas započeo ovogodišnji Antunovski hod mladih, vjerska procesija koja okuplja tisuće sudionika i koja će tijekom poslijepodneva i večeri proći kroz više gradskih prometnica sve do Svetog Duha.

Okupljanje hodočasnika počelo je u 12 sati u zagrebačkoj Dubravi, gdje je uslijedio i pretprogram, nakon čega je u 14 sati služena sveta misa ispred crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Nakon mise, u 15.30 sati, hodočasnici su krenuli u procesiju prema središtu grada, a na Trg bana Josipa Jelačića stigli su iza 17 sati, gdje je planiran program s pjesmom, molitvom i evangelizacijom.

Povorka vjernika 8. Antunovskog hoda ide prema Trgu bana Jelačića Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ruta hoda vodi preko Avenije Gojka Šuška, Maksimirske i Vlaške ulice, zatim preko Europskog trga i Ilice, a završetak se očekuje oko 19.30 sati u bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, gdje je planiran završni duhovni program. Organizatori i policija upozorili su građane na privremene obustave prometa i izmjene u javnom prijevozu zbog kretanja procesije kroz grad.

Istodobno se, da podsjetimo, u Zagrebu održava i 25. Povorka ponosa u organizaciji Zagreb Pridea, čiji su sudionici od 14 sati krenuli iz parka Zrinjevac prema Parku dr. Franje Tuđmana, prolazeći središnjim gradskim ulicama. Veliku fotogaleriju tog okupljanja pogledajte ovdje.

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17:45 Osmi Antunovski hod organizira fra Stjepan Brčina zajedno s Centrom za promociju duhovnih zvanja OFMConv-a, u suradnji sa župom i bazilikom svetog Antuna Padovanskog te Evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh. Riječ je o duhovnom hodočašću posvećenom svetom Antunu Padovanskom, čiji život i djelo već stoljećima nadahnjuju vjernike kroz poruku služenja i brige za najpotrebitije.

17:40 Hodočasnici su stigli na Trg bana Josipa Jelačića. Do bazilike sv. Antuna Padovanskog trebali bi doći oko 19.30, gdje će se održati euharistijsko klanjanje i čašćenje relikvija sv. Antuna i zahvalno slavljenje.

Sv. Antun Padovanski je svetac koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebnijima

06.06.2026., Zagreb - Dolazak hodocasnika Antunovskog hoda na Trg bana Josipa Jelacica. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

17:30 Župnik i rektor Bazilike svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, fra Ivan M. Lotar, izjavio je za Večernji kako osmi Antunovski hod mladih okuplja sudionike koji u Zagreb dolaze iz različitih razloga, „bilo puni zahvalnosti, bilo puni prošnji i molitve”, te je istaknuo i simboliku ovogodišnjeg hoda koji se odvija u godini posvećenoj svetom Antunu, 800 godina nakon njegove smrti.

„Slavimo i 800 godina od smrti svetog Antuna. Zato mi je drago da smo počeli svoj hod u Dubravi, a završavamo ga u bazilici svetog Antuna”, poručio je Lotar. Dodao je i kako je temeljna poruka Antunovskog hoda mladih da „ako imaš Boga, imaš sve”. „Možda nam puno toga u životu nedostaje, ali ako imamo Gospodina, on posloži sve što treba”, rekao je.

17:20 Sudionici Antunovskog hoda pjevaju "Lijepa li si" Marka Perkovića Thompsona dok prolaze ulicama grada Zagreba.

Na Antunovskom hodu kroz Zagreb odjeknula pjesma “Lijepa li si” Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

14:30 Mladima je prenesena poruka zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše da danas "neće samo prijeći neke kilometre, već će krenuti na put vjere, moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živ i prisutan među nama i u baštini koju nam ostavlja sv. Antun Padovanski već 800 godina". Rečeno im je da neka svaki korak koji danas učine bude korak bliže Kristu, po uzoru na sv. Antu, i neka im današnje geslo koje ih okuplja postane program života.

14:00 Na središnjem događanju, euharistijskom slavlju održanom popodne, fra Stjepan Brčina je mladima poručio da "predaju srce Bogu, da mu predaju svaku emociju, lošu, negativnu, brigu, strah, tugu, grijeh...sve". "Bog, koji je Ljubav, nas želi obnoviti", rekao je u propovijedi fra Brčina i zaželio da ovo hodočašće bude početak pročišćenja naše duše.

"Bog i Božja ljubav može pročistiti svako srce. Nije bitno kako se mi danas osjećamo, već što želimo, želimo li Boga vratiti u život", rekao je i poručio mladima da "imaju pouzdanje u Boga i vrate ga u središte". "Ako stalno pričamo o zlu, tako mu se otvaramo (...) Nemojte pozornost usmjeravati na zlo. imajmo pouzdanja u Boga, vratimo ga u centar", rekao je fra Brčina.

Istaknuo je da i "ako je zlo tako jako, ono ništa ne može tebi ako je tvoje srce s Bogom i čisto". Po njegovim riječima, "srce je ključ svega". "Tu Bog želi biti". Upozorio je da često ne vidimo one lijepe stvari, da već imamo puno, nego, "poput Eve, vidimo samo ono što nemamo". "Trčimo za onim što nemamo, a nemamo kada uživati u onome što imamo jer ne cijenimo ono što imamo", rekao je fra Brčina.

Pozvao je mlade da uživaju u međuljudskim odnosima, da zahvaljuju Bogu na njihovoj obitelji i prijateljima. "Uživajte u onome što imate i nemojte misliti samo na ono što nemate jer, ako imaš Boga, imaš sve", rekao je Brčina. Izrazio je radost što danas pred sobom vidi toliko mladih jer je, kako je rekao, "to dobar znak da žele vratiti Boga u središte". "Svi smo mi ovdje danas da produbimo odnos s Bogom. Bravo mladi, jer radimo kontra struje ovoga svijeta, kontra duha ovog svijeta. Jer vaš prisutnost na ovoj misi i ovom suncu pokazuje da želite vratiti Boga u središte, pustite ga da ostane u vašem srcu. Pustite Boga da vas ljubi".