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TRAGEDIJA U PERUU

VIDEO U požaru obiteljske kuće poginulo 10 osoba, među njima petero djece. Sumnja se na iznuđivače

Požar u Peruu
Screenshot/X
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
22.07.2026.
u 23:53
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Mediji prenose da su požar izazvali iznuđivači koji su prijetili tvrtki za iznajmljivanje električnih motocikala u susjedstvu

U požaru koji je izbio u obiteljskoj kući u Limi, prijestolnici Perua, poginulo je 10 osoba, uključujući petero djece, objavila je policija u srijedu. Požar je izbio rano ujutro u kući koja se nalazi u četvrti La Victoria u Limi.

Forenzički stručnjaci istražuju nesreću, rekao je novinarima šef policije Oscar Arriola. "Provodimo istragu s kriminalistima kako bismo utvrdili početak, okolnosti i uzroke ovog požara", dodao je.

Mediji prenose da su požar izazvali iznuđivači koji su prijetili tvrtki za iznajmljivanje električnih motocikala u susjedstvu. "U zoru je izbio urbani požar u Limi, 10 je mrtvih i dvoje ozlijeđenih, a dvije kuće su neupotrebljive za stanovanje", objavio je Institut za civilnu obranu Perua (Indeci) na svojim društvenim mrežama.

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Ključne riječi
preminula djeca požar

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