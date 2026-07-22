VIDEO U požaru obiteljske kuće poginulo 10 osoba, među njima petero djece. Sumnja se na iznuđivače

U požaru koji je izbio u obiteljskoj kući u Limi, prijestolnici Perua, poginulo je 10 osoba, uključujući petero djece, objavila je policija u srijedu. Požar je izbio rano ujutro u kući koja se nalazi u četvrti La Victoria u Limi.

Forenzički stručnjaci istražuju nesreću, rekao je novinarima šef policije Oscar Arriola. "Provodimo istragu s kriminalistima kako bismo utvrdili početak, okolnosti i uzroke ovog požara", dodao je.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tragedia en La Victoria. Un incendio de gran magnitud, registrado en el Jr. Pisagua, dejó varios fallecidos. Según una familiar, se tratarían de 10 víctimas, entre ellas menores de edad. De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego habría sido… pic.twitter.com/0uf31nJcAv — Exitosa Noticias (@exitosape) July 22, 2026

Mediji prenose da su požar izazvali iznuđivači koji su prijetili tvrtki za iznajmljivanje električnih motocikala u susjedstvu. "U zoru je izbio urbani požar u Limi, 10 je mrtvih i dvoje ozlijeđenih, a dvije kuće su neupotrebljive za stanovanje", objavio je Institut za civilnu obranu Perua (Indeci) na svojim društvenim mrežama.