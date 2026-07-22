Sretni igrač iz Hrvatske uložio samo 3 eura i osvojio više od 209.000 eura

U 174. kolu igre Joker ostvaren je glavni dobitak Joker 6 u iznosu od 209.552,19 eura, priopćila je Hrvatska lutrija. Dobitni Joker broj 924751 nekome iz Osijeka donio je vrijedan novčani dobitak. Sretni igrač uplatio je dvije kombinacije igre Loto 7 s dodatnom igrom Joker, za što je izdvojio ukupno 3 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Tiska na adresi Trg slobode 1 u Osijeku. Novo izvlačenje igre Joker održat će se u četvrtak, 23. srpnja, kada jamčeni glavni dobitak iznosi 100.000 eura.

Inače, ovo je tek jedan od velikih dobitaka u posljednje vrijeme. Nedavno smo tako pisali da je stanovnik Ogulina postao bogatiji za 415.489 eura nakon što je u 52. kolu Eurojackpota osvojio dobitak 5+1. Sretni listić uplatio je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Ulici Vladimira Nazora 15 u Ogulinu, odigravši tri kombinacije, a upravo jedna od njih donijela mu je vrijedan dobitak.

28.10.2020., Zagreb - Igre na srecu.rPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako je priopćila Hrvatska Lutrija, dobitnik Eurojackpot igra redovito, a brojeve već godinama bira prema datumima rođenja – vlastitom i datumima rođenja svoje djece. Upravo su mu ti brojevi ovoga puta donijeli životni dobitak. Za osvojeni iznos doznao je tek kada je listić provjerio na aparatu za provjeru dobitaka na prodajnom mjestu. Isprva je, kaže, bio uvjeren da je osvojio manji iznos pa je ponovno usporedio svoje brojeve s izvučenima. Kako je provjeravao kombinaciju, shvatio je da se radi o dobitku od čak 415.489 eura.

Sretnu je vijest odmah podijelio s članovima obitelji, no oni mu u početku nisu povjerovali, misleći da se šali jer im je bilo teško zamisliti da je osvojio tako velik iznos. Iako još nema konkretne planove kako će potrošiti osvojeni novac, kaže da će nastaviti igrati Eurojackpot. Za potpuni jackpot nedostajao mu je samo jedan broj.