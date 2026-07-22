SAD i Saudijska Arabija sklopili povijesni sporazum o nuklearnoj suradnji, stručnjaci u strahu

Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija potpisale su sporazum o mirnodopskoj nuklearnoj suradnji kojim se otvara put razvoju civilne nuklearne energije u toj zaljevskoj državi. Sporazum su potpisali američki ministar energetike Chris Wright i saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman, uz prateći bilateralni sporazum o zaštitnim mjerama.

Dogovor bi američkim kompanijama omogućio sudjelovanje u izgradnji i upravljanju nuklearnim elektranama na saudijskom teritoriju, a procjenjuje se da bi mogao vrijediti desetke milijardi dolara. Riječ je o dugoročnom partnerstvu koje bi trebalo pomoći Saudijskoj Arabiji u smanjenju ovisnosti o nafti i plinu u proizvodnji električne energije.

Ipak, sporazum je izazvao brojne kontroverze jer se, prema ranijim izvještajima američkih medija, razmatra mogućnost da Saudijska Arabija dobije pravo na obogaćivanje uranija na vlastitom teritoriju. To bi predstavljalo presedan u odnosu na dosadašnju američku politiku prema nuklearnoj suradnji.

Stručnjaci upozoravaju da mogućnost saudijske proizvodnje vlastitog nuklearnog goriva povećava rizik od širenja nuklearnog oružja na Bliskom istoku. Rosemary Kelanic iz američkog think tanka Defense Priorities ocijenila je kako bi takav potez bio "iznenađujući", jer SAD dosad nije pomagao drugim državama u razvoju kapaciteta za obogaćivanje uranija na njihovu teritoriju. – Ako možete proizvoditi vlastito nuklearno gorivo, postajete puno veći rizik za razvoj nuklearnog oružja – upozorila je.

Kritičari sporazuma u američkom Kongresu također su izrazili zabrinutost. Demokratski zastupnik John Garamendi nazvao je dogovor "užasnom politikom", tvrdeći da bi obogaćeni uranij mogao biti iskorišten za razvoj nuklearnog oružja. S druge strane, republikanski zastupnik Marlin Stutzman poručio je da zasad nema početnih zabrinutosti te Saudijsku Arabiju smatra važnim saveznikom SAD-a.

Najveću zabrinutost izaziva mogućnost da bi sporazum mogao potaknuti novu utrku u nuklearnom naoružanju na Bliskom istoku. Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman ranije je izjavio da bi njegova zemlja razvila nuklearno oružje ako bi to učinio Iran.

Bivši izraelski ministar obrane Avigdor Lieberman upozorio je da bi saudijski civilni nuklearni program mogao završiti razvojem nuklearnog oružja i izazvati "ludu utrku u naoružanju" u regiji. Izrael je, koji se smatra jedinom nuklearnom silom na Bliskom istoku, ali nikada nije službeno potvrdio ni opovrgnuo posjedovanje nuklearnog oružja, poručio da može prihvatiti saudijski nuklearni program ako bude isključivo mirnodopski. Analitičari za BBC navode kako Washington ovim sporazumom želi zadržati strateški utjecaj u Saudijskoj Arabiji i spriječiti približavanje Rijada Kini ili Rusiji, koje su posljednjih godina također pokazale interes za razvoj saudijskog nuklearnog sektora.

Sporazum se, inače, priprema već godinama. Sličan dogovor razmatrala je i administracija Joea Bidena, ali tada je nuklearna suradnja bila povezana s mogućim normaliziranjem odnosa Saudijske Arabije i Izraela. Administracija Donalda Trumpa navodno je tu poveznicu uklonila. Za usporedbu, američki sporazum s Ujedinjenim Arapskim Emiratima iz 2009. godine smatra se strožim modelom jer Abu Dhabi nema pravo na vlastitu proizvodnju nuklearnog goriva i podliježe snažnim međunarodnim kontrolama. Saudijska Arabija trenutačno nema nuklearne elektrane, ali već godinama najavljuje razvoj civilnog nuklearnog programa. Zemlja većinu električne energije proizvodi iz prirodnog plina i nafte, a cilj joj je diversificirati energetske izvore.