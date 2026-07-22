Na mjestu zloglasnog doma časnih sestara pronađeni ostaci još 22 dojenčadi, bebe bile zakopane pod prilazom za vozila

Na lokaciji nekadašnjeg doma za neudane majke i njihovu djecu St. Mary's u gradu Tuam na zapadu Irske pronađeni su posmrtni ostaci još 22 dojenčadi, čime je ukupan broj pronađenih ostataka porastao na 99 otkako su iskapanja započela u srpnju prošle godine, navodi Sky News. Domom St. Mary u Tuamu upravljao je katolički red redovnica Bon Secours.

Najnoviji ostaci otkriveni su između 1. i 15. srpnja na području koje je bilo prekriveno šljunkom i služilo kao prilaz za vozila, bez ikakvih površinskih oznaka koje bi upućivale na grobove. Potragu vodi Ured ravnatelja ovlaštene intervencije u Tuamu (ODAIT), čiji su istražitelji potvrdili da su pronađena i tijela beba pokopana u lijesovima. Nastavljaju se ručna arheološka iskapanja, a dosad su prikupljena ukupno 62 uzorka DNK članova obitelji kako bi se pokušao utvrditi identitet pronađenih ostataka. Istražitelji, uz pomoć međunarodnih stručnjaka, nastoje identificirati djecu koja su umrla u domu između 1925. i 1961. godine.

Dom St. Mary's bio je jedna od brojnih irskih ustanova u koje su se desetljećima slale mlade neudane trudnice, često pod pritiskom lokalnog katoličkog klera. Nakon poroda mnoge su majke bile odvojene od svoje djece, koja su davana na posvajanje. Prema službenim evidencijama, djeca u domu umirala su od pothranjenosti te bolesti poput ospica i tuberkuloze, koje su u to vrijeme bile raširene.

Slučaj je prvi put privukao međunarodnu pozornost 2014. godine, kada je povjesničarka Catherine Corless objavila istraživanje prema kojem je na području doma pokopano čak 796 beba i male djece. Tri godine kasnije državno povjerenstvo potvrdilo je postojanje znatne količine ljudskih ostataka u podzemnim komorama na toj lokaciji.

Voditelj istrage Daniel MacSweeney rekao je kako su dosad pronađena 99 kompleta posmrtnih ostataka na vrlo malom prostoru, zbog čega je iskapanje iznimno zahtjevno. – Posmrtni ostaci pokopani su vrlo blizu jedni drugima i svaki ukop mora se obrađivati kao zasebna arheološka cjelina – rekao je.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da se nalazište danas nalazi usred stambenog naselja, a ostaci su pronađeni više od tri metra ispod površine, u sustavu od 20 međusobno povezanih podzemnih komora. Godine 2021. tadašnji irski premijer Micheál Martin uputio je službenu ispriku u ime države zbog postupanja prema ženama i djeci u domovima za majke i djecu. Državna istraga tada je zaključila da je u 18 takvih ustanova diljem Irske umrlo oko 9.000 djece.