Ivana Kekin: Beroš dobio posao u sustavu koji je s podzemljem potkradao. Ljudima je s razlogom muka, za to je optužen

Vili Beroš, bivši ministar zdravstva opterećen optužnicom zbog sumnje da je primio mito od 75.000 eura u korupcijskoj aferi s s nabavom medicinske opreme dobio je posao na natječaju za radno mjesto neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, a ta odluka Povjerenstva koje je biralo između trojice kandidata poklopila se s novom akcijom EPPO-a i policije, opet zbog sumnje na korupciju u zdravstvu u vezi s nabavom medicinske opreme. U fokusu istražitelja su obnova objekata Opće bolnice Varaždin, za koju je osigurano 43,7 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije, a na svečanosti potpisivanja ugovora 2023. godine bio je Vili Beroš, te Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Koliko će ovi slučajevi utjecati na povjerenje građana u javno zdravstvo i kakva je mentalna dijagnoza društva u cjelini, u studiju Večernji TV-a, u emisiji koju je vodila novinarka Dea Redžić, govorila je saborska zastupnica Ivana Kekin. Dotaknula se korupcije u zdravstvu, afera i optužnice kojom je opterećen Beroš, ali i važnih tema koje otvara kao predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo, vezanih uz probleme s isplatama naknada za dugotrajno bolovanje i inkluzivnog dodatka.

O slučaju Beroš, Kekin je kazala da građani s pravom osjećaju mučninu jer je Beroš nagrađen novim radnim mjestom.

- Kad ste u ovoj zemlji osumnjičenik i optuženik za to da ste s pozicije vrha zdravstvenog sustava s podzemljem potkradali taj zdravstveni sustav, onda je jasno da taj sustav pada na ispitu. To je sustav HDZ-a. Beroš se nije vratio na posao, on je nagrađen novim radnim mjestom. Hrvatski građani šest mjeseci su mu plaćali punu ministarsku plaću, iako nije bio ministar. Pa su mu još šest mjeseci plaćali pola ministarske plaće, a onda se javio na natječaj na Vinogradskoj i nevjerojatno, unatoč tome što je bilo i drugih kandidata, izabran je kao najbolji kandidat za posao u sustavu u kojem je osumnjičen da ga je potkradao, govori Kekin.

'U toj bolnici Andrej bira put'

Premijeru Andreju Plenkoviću, tvrdi Kekin, itekako je bilo u interesu da Beroš dobije taj posao odnosno da ne aktivira svoj saborski mandat.

- Zamislite kakvi bi nelagoda za Andreja Plenkovića bila da mu svaki prijedlog koja dolazi na glasanje ovisi o ministru Berošu, da on šeće po saborskim hodnicima, da ga tamo novinari love i ispituju. To bi bilo vrlo nezgodno, pa se trebalo naći neko drugo rješenje. Podsjetit ću i da je još 2022. godine izašla i snimka snimka u kojoj bivši ministar Beroš govori kolegici da joj ne može pomoći oko kadroviranja jer u toj bolnici Andrej bira put. Upravo u ovoj bolnici u kojoj se on sada zaposlio, kaže Kekin.

Proziva i aktualnu ministricu Hrstić te ministra Pilepića zbog problema s isplatama naknada za dugotrajno bolovanje.

- Obećavali su i radili cijelu medijsku kampanju te stjecali političke bodove na tome da će pomoći najugroženijim i najranjivijim skupinama ljudi u našem društvu, a to osobe s invaliditetom svakako jesu. To su većinom onkološki bolesnici. Javili su mi se pacijenti koji primaju na bolovanju po 200 -300 eura naknade. Zamislite da bolujete od raka i da su to sva vaša primanja. Ministrica je kazala kako se radi na sveobuhvatnom prijedlogu, a mi sada imamo skupinu pacijenata koji nisu primili dodatke niti im bilo tko odgovara kako će se to ispraviti. Ova Vlada ne zaslužuje ni popravni, jer ministar Piletić temeljio je svoju predizbornu kampanju na tome da će napraviti reformu sustava, 16 godina se udruge i osobe s invaliditetom bore se za to da dobiju inkluzivni dodatak. On im je obećao to omogućiti. Od tada, imamo više od sto tisuća ljudi koji ne mogu dobiti rješenje o inkluzivnom dodatku, a više od petnaest tisuća ih je umrlo čekajući, nikad nisu dočekali...