PRATITE UŽIVO Cijelo jutro analiziramo povijesne BiH izbore u studiju Večernji tv-a: Kakva je budućnost za BiH?

Uživo iz studija Večernjeg lista tijekom cijelog jutra naši novinari, u društvu stručnjaka i političara, komentirat će povijesne izbore u BiH i analizirati što donose za budućnost građana u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci... Analiziramo i što za Hrvate znači intervencija visokog predstavnika Christiana Schmidta u Ustav Federacije BiH i Izborni zakon, koja se dogodila u izbornoj noći i prijelomni je događaj izbora u BiH, koje u našem studiju komentiraju političke novinarke Iva Boban Valečić i Petra Maretić Žonja sa svojim gostima: Domagojem Kneževićem, znanstvenikom s Hrvatskog instituta za povijest i savjetnikom ministra vanjskih i europskih poslova, Slavenom Bevandom, pravnikom i nositeljem liste HRS-a za Parlament BiH te komunikacijskim stručnjakom, profesorom i političkim analitičarom Večernjeg lista Božom Skokom.

Sinoć se povodom događanja u BiH za Večernji tv iz Bruxellesa javio naš dopisnik Tomislav Krasnec, a njegov komentar možete pogledati u nastavku:

- Ovo je dobra odluka za Hrvate, dogodilo se ono što je Visoki predstavnik najavljivao i prije ljeta. Odluka ide u korist Hrvatima jer onemogućuje Bošnjacima da biraju predstavnike koji su pod krinkom da su Hrvati i da zapravo sve odluke donose kao da Hrvati ne postoje. To je bila očita nakana političkog Sarajeva - kazao je Krasnec, te dodao:

- Vjerojatno će tu biti nezadovoljnih sa svih strana. Odluka možda nije savršena i nije potpuno u korist Hrvata, ali u ovom bitnom dijelu jest - to se od njega i očekivalo. Poruka je da Hrvati u BiH postoje kao konstitutivan narod. Ta ideja političkog Sarajeva očito je onemogućena. Na Schmidta je izvršen veliki pritisak, vidjeli smo građane kako pokušavaju prestrašiti predstavnika u donošenju te odluke. Napori hrvatske diplomacije traju već godinama, a posljednjih mjeseci su vidljiviji i oni su doveli do nekog rezultata. Bilo je sumnje da će Hrvatska išta uspjeti napraviti, vidjeli smo i priču o pravima Hrvata u BiH - to je bila jedna od tema razdora Milanovića i Plenkovića. Ta odluka Schmidta nije došla sama od sebe, ona je vjerojatno plod hrvatskih lobiranja da je to ispravan put - komentirao je Krasnec iz Bruxellesa.