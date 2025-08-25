Naši Portali
Policija objavila detalje

Poznato kako je Britanac u Dubrovniku završio na podu u lokvi krvi

Vozila policije i vatrogasaca
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Matea Bahovec
25.08.2025.
u 15:21

Tijekom očevida kod Britanca je pronađena i manja količina kokaina koja mu je oduzeta, a protiv njega je pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga

Policija je objavila rezultate istrage nesreće koja se dogodila 16. kolovoza u Dubrovniku, kada je 28-godišnji državljanin Velike Britanije pao s visine od oko sedam metara.

Prema nalazima, mladić je u večernjim satima boravio u apartmanu u Ulici Iva Vojnovića, gdje je u društvu konzumirao alkohol i kokain. Pod utjecajem opojnih sredstava doživio je halucinacije, razbio staklo na apartmanu i pao na tlo. Prolaznici su ga ubrzo primijetili te pozvali policiju i hitnu pomoć. S teškim ozljedama prevezen je u dubrovačku bolnicu, iz koje je otpušten krajem prošlog tjedna.

Tijekom očevida kod Britanca je pronađena i manja količina kokaina koja mu je oduzeta, a protiv njega je pokrenut prekršajni postupak sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, priopčila je PU dubrovačko-neretvanska.
Ključne riječi
britanac droga policija

