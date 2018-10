Poznati poduzetnik na požarište bacio otpad, mještani se pitaju: Gdje mi to živimo?

Stanovnici naselja Mokali u blizini Orebića na Pelješcu ostali su u šoku kada su vidjeli da jedan ugledni poduzetnik, vlasnik brojnih turističkih objekata, na požarište baca krupni otpad.

Fotografije ilegalnog odlagališta smeća na Facebooku je objavila mještanka Marija Mrgudić, inače vlasnica vinarije "Bura-Mrgudić".

– Ni brojna upozorenja dežurnih službi na terenu o jakoj buri i neprestanoj opasnosti, ni više od 300 vatrogasca i pripadnika Hrvatske vojske nisu spriječili Igora Mikulića, vlasnika 15 apartmana, tri restorana, ronilačkog centra i boutique hotela "Adriatic" u Orebiću, da otpad odloži na požarište – rekla je Marina Mrgudić za Slobodnu Dalmaciju.

– Čovjek koji je "uložio" u novu boutique vinariju, a da nije obaviješten, tj. da ne zna da se drop mora drugačije zbrinjavati i da drop potpada pod carinsku kontrolu. Nama koji smo u vinarstvu jasno je da je ovo onaj višak dropa koji ne ide pod rješenje, t.j nije u sustavu plaćanja poreza.

Nakon protesta seljana, da se odmah ukloni danas doneseno smeće pojavljuje se momak koji kupi doslovno, tri madraca i ostatak ostavlja na nelegalnom deponiju. Nakon ovog danas viđenog ne mogu da se ne zapitam; koji smo mi to ljudi??

Svi se ponosimo nekakvim porijeklom, poslovnim uspjesima, materijalnim postignućima, političkim ili vjerskim opredjeljenjima ali ništa od toga ne može biti pokrivač za nekulturu. Zbog toga postoji sustav kojeg plaćamo kako bi se svi mogli ponašati po standardnim normama današnjice, ali naši zaposlenici koji bi to trebali obavljati, nisu dosegli razinu ni kulture ni poslovnosti da to rade tako da nemam veliku nadu da će naš komunalni redar nešto učiniti u rješavanju ovog ilegalnog odlagališta otpada – napisala je ona u objavi na Facebooku.

Nakon što se ova priča proširila, oglasio se i Igor Mikulić koji kaže kako je otpad bacio na svoju zemlju te ne vidi problem u tome.

– Kako je izbio požar, deponij se zapalio, čovjek nije imao gdje odložiti smeće pa sam mu rekao da ga iskrene na mom zemljištu. To je zemlja u mom vlasništvu, na svoju sam zemlju iskrenuo otpad i sa svoje sam ga zemlje pokupio. Nitko me od mještana nije nazvao i požar nije zahvatio smeće, uostalom, to je krupni otpad, a ne kućno smeće koje smrdi – rekao je on. No, nakon objave u medijima, otpad je na kraju ipak pokupio.

