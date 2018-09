Čipovi u kantama otkrivat će tko, što i koliko smeća baca

Nema više lako ćemo. Tko baca, što i na kojoj se lokaciji nalazi otpad kad ga skupljaju kamioni, Čistoća će odsad pratiti barkodovima. Odnosno, najvjerojatnije od sljedećeg ljeta, prođe li raspisani natječaj kojim se, u kratkim crtama, traži informatizacija sustava Holdingove podružnice, bez žalbi.

Spremnik “glasi” na zgradu

Što sve ulazi u 47 milijuna kuna vrijedan posao pobrojeno je u sedam različitih grupa, a ona koja će sigurno najviše zanimati Zagrepčane odnosi se upravo na ugradnju takozvanih RFID UHF naljepnica u kante, pomoću kojih će se u središnji sustav Čistoće slati trenutačno stanje pojedinog spremnika. Najjednostavnijim rječnikom, RFID UHF svojevrsni je čip, odnosno naljepnica za identifikaciju poput onih koje se, primjerice, lijepe na vjetrobranska stakla automobila kako bi vozač mogao proći rampu zatvorenog parkirališta. Naljepnice su to koje se ne mogu skinuti bez uništavanja, a tako će biti i na kantama, jer na tim zalijepljenim etiketama bit će i barkodovi da bi se spremnike za otpad moglo povezati s vlasnikom. Pri svakom pražnjenju, objašnjava se u dokumentaciji, bilježit će se set podataka.

– Jedinstvena oznaka spremnika, datum, vrijeme i geolokacija pražnjenja – sve to “curit” će u informatički sustav Čistoće kad kamioni dođu po kante, a “okinut” će se i fotografija pražnjenja spremnika te zapisati oznaka vozila koje je spremnik ispraznilo. Sustav je to koji bi Zagrepčanima trebao omogućiti da utječu na cijenu koju za odvoz mjesečno plaćaju Čistoći jer manji broj pražnjenja kanti trebao bi pozitivno utjecati na varijabilni dio računa. Upravo taj dio mjesečnog ceha ovisi o broju odvoza te je po kvartovima sad fiksno određen, a Zagrepčani će, nakon čipiranja kanti, svoje spremnike moći iznijeti kad žele pa im se neće naplaćivati unaprijed određeni broj odvoza, kao što je to sada slučaj.

S druge strane, bacanje bilo kakve vrste reciklabilnog otpada u kantu za komunalni bit će praktički nemoguće jer onoga tko je to napravio odmah će se moći locirati. Problem će se, naravno, opet pojaviti kod stambenih zgrada jer u kontejnere će i dalje svatko moći baciti što želi bez kontrole, s obzirom na to da će spremnik “glasiti” na cijelu zgradu. Informacijskim sustavom, također, planira se pratiti i koliko je često gdje zapravo potrebno pražnjenje pa će se, u skladu s time, optimizirati rute kamiona Čistoće. Kontrola će se uvesti i u reciklažna dvorišta, odnosno oni koji tamo besplatno odlažu otpad morat će dati svoje podatke da bi se točno znalo s koje je adrese otpad stigao. Uz čipove za identifikaciju, naručuju se i elektronički uređaji za praćenje popunjenosti spremnika, ali oni se neće stavljati na sve kante, već samo na kontejnere na zelenim otocima.

Fotografije kanta

Nabavit će ih se dvije tisuće, također spojiti s informatičkim sustavom Čistoće te ugraditi u kontejnere na otocima, koji će zatim sami u bazu Holdingove podružnice javljati kad treba doći po njih kako se opet ne bi događalo da diljem grada iz njih ispada smeće, a oni stoje neispražnjeni. Kako bi cijeli sustav funkcionirao besprijekorno, opremit će se i kamioni koji će otpad odvoziti, i to čitačima RFID UHF naljepnica, laptopima, senzorima, kamerama i tabletima, a posebnu obuku, da bi se što bolje koristili svim inovacijama, morat će proći djelatnici Čistoće, posebno vozači kamiona.

Osim toga što bi im račun za smeće potencijalno mogao biti manji, ono što je svakako važno za Zagrepčane jest pregled vlastitog “stanja” na internetskim stranicama Čistoće. Tamo će, kad se sustav implementira, moći vidjeti koliko je puta njihov spremnik ispražnjen, a i kako je kanta izgledala prije samog odvoza. Na fotografijama će biti vidljivo, primjerice, je li kanta bila poluprazna, puna do vrha ili je smeće prelazilo volumen spremnika. Informatizacija sustava i svi njegovi dijelovi profunkcionirat će, vrlo vjerojatno, za otprilike od sedam do osam mjeseci, a u tom se periodu očekuje i da će na adrese Zagrepčana stići svi spremnici koji još nedostaju.

