Mračni tunel bez rasvjete ledi krv u žilama: Ovo je najbizarnija prometnica na hrvatskoj obali

Hrvatska obala i otoci svake godine privlače milijune turista, no osim poznatih plaža, povijesnih gradova i prirodnih ljepota, diljem zemlje mogu se pronaći i brojne zanimljivosti koje nisu toliko poznate široj javnosti. Jedna od njih nalazi se na otoku Hvaru – tunel Pitve-Zavala, neobična prometna poveznica koja već desetljećima izaziva iznenađenje kod vozača i posjetitelja.

Iako zbog svoje funkcije spada u kategoriju cestovnih tunela, Pitve-Zavala izgledom više podsjeća na špilju s dva izlaza nego na moderni prometni objekt. Dug je oko 1400 metara, nema rasvjetu, širok je nešto više od dva metra i njime se promet odvija jednosmjerno.

Tunel povezuje sjeverni i južni dio otoka Hvara – mjesto Pitve u blizini Jelse s južnom stranom otoka, odnosno naseljima poput Zavale, Svete Nedjelje, Ivan Dolca i Jagodne. Upravo taj dio Hvara poznat je po kristalno čistom moru, brojnim skrivenim plažama te vinogradima na kojima se uzgaja plavac, jedna od najpoznatijih dalmatinskih sorti grožđa.

Tunel Pitve-Zavala izgrađen je 1963. godine, u vrijeme bivše Jugoslavije, ali prvotna mu namjena nije bila prometna. Građen je za potrebe vodoopskrbe južnog dijela otoka Hvara i grada Hvara, a tek je kasnije prenamijenjen za cestovni promet. Zbog svoje izvorne funkcije nije projektiran kao klasičan cestovni tunel. Unutrašnjost je uska, nema javne rasvjete, a promet reguliraju semafori na oba ulaza. Zanimljivo je da je upravo taj semafor jedini na cijelom otoku Hvaru. Kako je tunel dovoljno širok tek za prolazak jednog vozila, vozači kroz njega prolaze naizmjenično, odnosno čekaju zeleno svjetlo na ulazu. U sredini tunela nalaze se dva proširenja koja omogućuju lakše mimoilaženje u slučaju potrebe.

11.09.2014., Hvar - Tunel na otoku Hvaru koji povezuje Pitve i Zavalu. Tunel je neosvjetljen i kroz njega se vozi naizmjence jer dva automobila se nemogu mimoici. Sa svake strane postavljena je svjetlosna signalizacija. Tunel je izgradila JNA 1961. godine i dugacak je 1400 metara.rPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Posebnu zanimljivost krije prostor pedesetak metara od ulaza iz smjera Pitava. U tunelu su tijekom gradnje bile predviđene dvije vodospreme, no kako za obje više nije bilo potrebe, jedan od tih prostora danas ima potpuno drukčiju namjenu. U njemu se nalazi vinski podrum vinarije Zlatan Otok. Zbog stabilnih temperaturnih uvjeta i prirodne izolacije stijena prostor se pokazao pogodnim za skladištenje vina. Prolazak kroz tunel Pitve-Zavala mnogim posjetiteljima ostaje u posebnom sjećanju: nakon vožnje kroz tamnu i usku stijenu odjednom se otvara pogled prema južnoj strani Hvara, poznatoj po mirnijem ambijentu, strmim vinogradima i skrivenim uvalama.