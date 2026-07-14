FOTO Sloveniju pogodila tuča i bujice, nevrijeme stiže u Hrvatsku: DHMZ izdao narančasto upozorenje

Dijelove Slovenije u utorak je pogodilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, tučom i jakim vjetrom. Prema dosad pristiglim informacijama, najteža je situacija u Koruškoj, gdje su snažne oborine izazvale lokalne poplave, dok je sjeveroistok zemlje pogodio razoran vjetar.

Nevremenski sustavi iz Bavarske preko Austrije stigli su do Slovenije, a najprije su zahvatili sjeverozapadne dijelove zemlje uz granicu s Austrijom. Prema podacima slovenske Agencije za okoliš (Arso), nevrijeme se potom počelo premještati prema Savinjskoj i Podravskoj regiji, a snažniji olujni sustav kretao se i prema Prekmurju.

Na području Koruške padala je krupna tuča, a o oštećenjima i posljedicama nevremena javljaju iz mjesta poput Raven na Koroškem, Kotelja, Slovenj Gradca i Mežiške doline. Obilna kiša poplavila je pojedine prometnice, a u naselju Čečovje oborinske su vode preplavile više cesta.

Slovenska Uprava za zaštitu i spašavanje izvijestila je da je u naselju Vrata, u općini Dravograd, potok poplavio cestu i ugrozio jedan stambeni objekt. Vatrogasci su postavili zaštitne brane te iz korita potoka uklonili srušeno stablo kako bi omogućili nesmetan protok vode. Na meteorološkoj postaji u Mežici između 16.10 i 17.20 sati izmjereno je 47 milimetara oborina. Slovenski meteorolozi navode da će olujna aktivnost nad Koruškom postupno slabjeti, no nevrijeme se u međuvremenu premješta prema drugim dijelovima zemlje.

Probleme je uzrokovao i snažan vjetar. O vjetrolomu izvještavaju iz područja Svete Trojice u Slovenskim goricama, Svete Ane, Rogašovaca, Cankove, Gornje Radgone i Tišine. Zbog mogućnosti jačih grmljavinskih nevremena slovenski Arso izdao je narančasto upozorenje za cijelu državu, a meteorolozi upozoravaju da je pojačana opasnost od snažnih nevremena moguća i u srijedu.

Nakon Slovenije, promjena vremena očekuje se i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) podigao je razinu upozorenja za zagrebačku regiju sa žute na narančastu te izdao upozorenje i za osječku regiju. U Zagrebu i na sjeveru Hrvatske očekuju se lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jak vjetar, a moguća je i tuča. DHMZ upozorava na mogućnost štete na imovini i drveću, lokalnih bujičnih poplava, olujnih udara vjetra te poteškoća u prometu. U Slavoniji su također mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu regije.

Prema prognozi DHMZ-a, nestabilno vrijeme nastavit će se i idućih dana. U četvrtak se u unutrašnjosti očekuju mjestimični pljuskovi i grmljavina, dok će se prema večeri vrijeme postupno smirivati. Na Jadranu su mogući prolazni pljuskovi i grmljavina uz vrlo jak sjeverozapadni vjetar i buru, nakon čega slijedi djelomično razvedravanje.