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FOTO Požar kod Čakovca je pod kontrolom, ali gašenje još traje: Na terenu je stotinjak vatrogasaca. Poznat i uzrok?

Foto: Međimurske novine
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Autori: Ivica Beti, Večernji.hr
14.07.2026.
u 19:04

Velika vatrogasna intervencija u utorak je poslijepodne pokrenuta u industrijskoj zoni u Pribislavcu, gdje je izbio požar u hali tvrtke koja se bavi proizvodnjom i skladištenjem ambalaže. Na teren je odmah upućen veći broj vatrogasnih ekipa koje rade na gašenju vatre i sprječavanju njezina daljnjeg širenja

19:00 -  Na mjestu velikog požara koji je izbio u industrijskoj zoni u Pribislavcu intervenirale su i ekipe Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije. Prema informacijama  iz Zavoda, liječničku pomoć zatražilo je ukupno sedam osoba. Riječ je, prema zasad dostupnim informacijama, o zaposlenicima tvrtke u kojoj je izbio požar te jednom vatrogascu koji je sudjelovao u gašenju. Kod svih pregledanih osoba radilo se o tegobama uzrokovanima izloženošću dimu tijekom požara, odnosno njegovim udisanjem. Iz Zavoda za hitnu medicinu poručuju kako prema trenutačnim informacijama nitko nije zadobio teže ozljede, a cijela situacija i dalje je pod nadzorom nadležnih hitnih službi, javlja eMeđimurje.

18:30 - Prije desetak minuta počela je padati kiša koja pomaže u gašenju požara. Na terenu je stotinjak vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe i DVD-ova. Požar uz JVP grada Čakovca gase članovi čak 25 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja  Vatrogasne zajednice Međimurske županije. - Možemo reći da je požar pod kontrolom, no gašenje će još potrajati - rekao je zapovjednik JVP-a grada Čakovca Mladen Kanižaj. Cilj je bio i spriječiti da se vatra proširi na susjednu halu tvrtke. 

18:20 - Vatrogasne ekipe na mjesto događaja stigle su vrlo brzo, svega nekoliko minuta nakon zaprimljene dojave, te su odmah započele s gašenjem požara. Prema informacijama s terena, riječ je o iznimno zahtjevnoj intervenciji. Glavni cilj vatrogasaca trenutačno je obraniti treći objekt unutar kompleksa i spriječiti daljnje širenje vatre, javljaju Međimurske novine

18:10 -  Prema prvim informacijama, požar je izbio na jednom od industrijskih strojeva, nakon čega se vatra brzo proširila kroz objekt. Kako se doznaje s terena, svi zaposlenici na vrijeme su napustili halu te, prema zasad dostupnim informacijama, u požaru nije bilo ozlijeđenih, javlja eMeđimurje.

18:06 -  Prema pisanju lokalnih medija, riječ je o požaru velikih razmjera, pri čemu plamen na pojedinim dijelovima doseže visinu i do 25 metara. S terena stižu informacije da se tijekom intervencije povremeno čuju eksplozije, dok se vatra i dalje širi. Požar je prouzročio veliku materijalnu štetu, a dio proizvodnog pogona potpuno je uništen. Upravo se u tom objektu za otprilike dva tjedna trebala održati vatrogasna vježba. Umjesto simulacije izvanredne situacije, vatrogasci su danas ondje morali intervenirati u stvarnom požaru velikih razmjera, javlja Medjimurski.hr.

17:41 -  Stožer civilne zaštite Međimurske županije na preporuku Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije zbog velike količine dima uzrokovane požarom u Pribislavcu preporučuje građanima pridržavanje preventivnih mjera radi smanjenja izloženosti dimu. Građanima se preporučuje zatvoriti prozore i vrata te, prema mogućnostima, izbjegavati nepotreban boravak na otvorenom u područjima zahvaćenima dimom. Posebna preporuka odnosi se na djecu, starije osobe i kronične bolesnike kojima se savjetuje dodatni oprez i smanjenje izloženosti dimu.

- Sve raspoložive vatrogasne snage nalaze se na terenu te provode aktivnosti gašenja požara i prate situaciju na požarištu. Istodobno se prati utjecaj situacije na kvalitetu zraka, a nadležne službe provode potrebne aktivnosti. O svim daljnjim informacijama i eventualnim novim preporukama javnost će biti pravodobno obaviještena - izvijestio je Stožer. 

17:35 -  Zbog požara na gospodarskom objektu u Pribislavcu, u kojem gori veća količina plastike i drugih materijala, Grad Čakovec pozvao je građane na povećani oprez. - Molimo građane da izbjegavaju približavanje mjestu požara i ne ometaju rad žurnih službi, ako se nalaze na području zahvaćenom dimom, zatvore prozore i vrata, ako je moguće, isključe ventilaciju i klimatizacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak, a  boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru dok se dim ne raziđe, osobito djeca, starije osobe te osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava. Molimo da prate upute nadležnih službi i službene obavijesti - ističu.  Na terenu su vatrogasne i druge žurne službe koje poduzimaju sve potrebne mjere radi gašenja požara i zaštite građana.

17: 21 -  Velika vatrogasna intervencija u utorak je poslijepodne pokrenuta u industrijskoj zoni u Pribislavcu, gdje je izbio požar u hali tvrtke koja se bavi proizvodnjom i skladištenjem ambalaže. Na teren je odmah upućen veći broj vatrogasnih ekipa koje rade na gašenju vatre i sprječavanju njezina daljnjeg širenja. 'Čuju se eksplozije, vidi se veliki dim i jako se osjeti smrad plastike', rekao je čitatelj za 24sata. Požar je izbio oko 16:20 u Industrijskoj ulici, a blokirane su ceste koje vode do firme. Požar je izazvao gust oblak dima koji se može vidjeti kilometrima daleko, pa je bio uočljiv ne samo iz Pribislavca, već i iz Čakovca.  Prema prvim neslužbenim informacijama, vatra je navodno izbila na jednom industrijskom stroju, no službena potvrda uzroka zasad nije objavljena, javlja emeđimurje.

Zbog prisutnosti velikog broja vozila hitnih službi promet u industrijskoj zoni odvija se otežano, pa se vozačima preporučuje dodatni oprez te izbjegavanje tog područja ako za to imaju mogućnost. Okolnosti izbijanja požara tek će biti utvrđene, a zasad nema službenih informacija o tome ima li ozlijeđenih osoba.

Ključne riječi
hala Čakovec požar

Komentara 1

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TO
tomislav10
17:52 14.07.2026.

Opet!?!?!?!?!?!?!

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