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SNEŽANA PAUNOVIĆ

Skandalozna izjava srpske ministrice: Da sam bila na mjestu Miloševića etnički bih očistila Kosovo 1998. godine

Beograd: Konferencija za medije narodnih poslanica Sandre Boži? i Snežane Paunovi?
A.K./PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
14.07.2026.
u 12:32

- Iz mene danas, u zrelim godinama, govore i tuga, i bijes, i razočaranje, i što god hoćete - rekla je.

Srpska ministrica državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović izjavila je u intervjuu koji je u subotu, 11. srpnja, emitiran na TV Kurir, da bi 1998. godine, da je bila na mjestu tadašnjeg predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo, prenosi N1.

- A sad, o našim nedostacima i o našoj gluposti: da sam bila Slobodan Milošević, etnički bih očistila Kosovo '98. I ovo je najgrublja kvalifikacija koju sam ikad u životu rekla - rekla je Paunović. Dodala je kako Albance ne bi 'likvidirala onako kako se oni trude da do danas etnički očiste Kosovo, nego na način da svatko tko se osjeća manje kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije napusti istu i ode u svoju matičnu zemlju'.

- A oni koji su se opredijelili za terorističke akcije bili bi likvidirani na način na koji se obično obračunava s teroristima i danas, a kamoli u to vrijeme - poručila je Paunović. Dodala je, međutim, kako Milošević i SPS prema toj temi nikada nisu imali odnos kakav ima ona.

- Iz mene danas, u zrelim godinama, govore i tuga, i bijes, i razočaranje, i što god hoćete. I olako mogu to reći, na kraju krajeva. Mnogo je lakše da ja to kažem nego da je netko to učinio '98. godine. Međutim, sudbina Slobodana Miloševića ne bi se bitno promijenila čak i da je učinio tako nešto. Već su ga bili proglasili koljačem - navela je ova dužnosnica SNS-a.

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Ključne riječi
Srbija Slobodan Milošević Kosovo

Komentara 4

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Avatar Sajko
Sajko
12:53 14.07.2026.

Ne mogu si zamisliti na kaj bi nam zemlja ličila danas da nismo žgadiju otepli u Oluji

SI
siskic
13:01 14.07.2026.

vidi ti šta bi ministrica radila. a kosovari čine 90% stanovništva kosova. kosovo je bila pokrajina autonomna, sa pravom odcijepljenja u bivšoj zajedničkoj državi. a vi srbi se htjeli oružjem rušiti međunarodno priznatu hrvatsku državu, i nije vam bilo pravo kada se istu, dio vas napustio gospodskim manirom.

PR
PrvaPetoljetka
12:38 14.07.2026.

Htio je Sloba očistiti Kosovo,trudio se iz petni žila,upeo se sav ali nije išlo.

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