Šest lica Snježane Sinovčić Šiškov i zašto se nadam da ću ih vidjeti još barem toliko

"Snježanu Sinovčić Šiškov trebalo bi angažirati u svakoj ulozi dalmatinske majke", rekla sam te 2022. godine, još pod dojmom fenomenalnog filma "Sigurno mjesto" u kojem je Juraj Lerotić ispričao tragediju svoje obitelji. Te iste godine, u Puli je imala i ulogu u još jednom filmu koji će obilježiti desetljeće: izvanrednom "Ljetu kada sam naučila letjeti" Radivoja Andrića, koji je trajno postavio visoku ljestvicu uspjeha nekog regionalnog filma za djecu.
Četiri godine kasnije, moja se želja bizarno ostvarila. Umjesto tadašnja dva, a ranije često i nijednog, Snježana Sinovčić Šiškov ove godine ima čak šest filmova u natjecanju za Zlatnu arenu. Među njima se ističe njezina naslovna uloga u humornoj drami "Koke" Igora Jelinovića, u kojem ova svestrana glumica igra čvrstu, upornu, požrtvovnu, po potrebi i manipulativnu, pa i otrovnu ženu koja odlučuje da joj pripada kuća bolesne majke koju je do smrti njegovala.
Splitska glumica ove godine ima čak šest filmova u natjecanju za Zlatnu arenu, a kada žiri ne bi išao logikom "svakome pomalo", zasluženo bi mogla dobiti nagrade za najbolju glavnu glumicu u filmu "Koke", te za sporednu u nekom od pet drugih naslova u kojima je pokazala svoju širinu
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