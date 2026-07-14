Eksploziv u dječjoj igrački, likvidacija svjedokinje i mračna igra obavještajne službe: Šokantni detalji operacije 'Monako'

Istraga ukrajinskih vlasti vodi prema sumnjama da su osobe osumnjičene za ubojstvo Anastasije Berezovske bile organizatori terorističkog napada u Monaku, u kojem je krajem lipnja teško ozlijeđen ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev, piše ukrajinska Pravda, pozivajući se na izvore bliske istrazi.

Prema informacijama izvora, iza operacije protiv Jermolajeva navodno su stajali Vitalij Žikovič, bivši djelatnik ukrajinske Službe sigurnosti (SBU), i Vladislav Reut, aktualni zaposlenik ukrajinske vojne obavještajne službe (GUR). Njih dvojica ranije su osumnjičeni za ubojstvo Berezovske, žene koju je Interpol tražio zbog sumnje da je postavila eksplozivnu napravu u Monaku.

Izvori navode da su oba osumnjičenika počela surađivati s istražiteljima te daju iskaze o ključnim događajima. Njihovi se iskazi, prema tvrdnjama izvora, u važnim dijelovima podudaraju, što istražiteljima omogućuje rekonstrukciju slijeda događaja. Prema navodima osumnjičenika, Berezovska je nekoliko godina živjela u Njemačkoj sa sinom u statusu izbjeglice. Kao mogući motiv za sudjelovanje u operaciji navodi se novac – navodno je očekivala zaradu kojom bi kupila kuću u Ukrajini. Žikovič i Reut tvrde da su joj plaćali putovanja, smještaj, najam automobila i druge troškove. Istražitelji također provjeravaju navode da je Berezovska prije pokušaja napada na Jermolajeva sudjelovala u drugim operacijama, među ostalim onima povezanima s ukrajinskim blogerom Anatolijem Šarijem.

Jedan od ključnih dijelova istrage odnosi se na izradu eksplozivne naprave. Prema izvorima Ukrajinske pravde, Reut je priznao da je izradio elektronički sklop za aktivaciju detonacije. Taj je dio navodno bio skriven u dječjoj igrački – automobilu – te je preko Njemačke predan osobi koja je trebala izvršiti napad i sastaviti napravu. Žikovič, međutim, tvrdi da Berezovska sama nije mogla izraditi takvu konstrukciju jer su za to bila potrebna posebna tehnička znanja i obuka.

Prema iskazima osumnjičenika, prvotni plan operacije navodno nije bio ubojstvo, nego otmica Jermolajeva, no zadatak je kasnije promijenjen. Istražitelji također provjeravaju mogućnost da su nakon što su francuski policijski organi identificirali Berezovsku osumnjičenici odlučili ukloniti je kako bi spriječili da otkrije druge sudionike operacije. Jednog od osumnjičenika, časnika GUR-a Vladislava Reuta, izvori opisuju kao visokokvalificiranog stručnjaka za minsko-eksplozivna sredstva. Ukrajinsko državno odvjetništvo potvrdilo je za Ukrajinsku pravdu da su dvojica muškaraca zasad službeno osumnjičena samo za ubojstvo Berezovske, dok se njihova moguća povezanost s napadom u Monaku i dalje istražuje.

Podsjetimo, eksplozija u Monaku dogodila se 29. lipnja oko 21 sat. U napadu su ozlijeđene tri osobe, od kojih su dvije zadobile teške ozljede. Među ozlijeđenima je, prema neslužbenim informacijama, bio i Vadim Jermolajev, ukrajinski biznismen koji se nalazi na popisu sankcioniranih osoba. Nakon eksplozije pokrenuta je velika potraga za osobom koja je postavila eksploziv, a njezin lik zabilježile su nadzorne kamere. Kasnije je objavljeno da je riječ o Anastasiji Berezovskoj, 39-godišnjoj državljanki Ukrajine, za kojom je Interpol raspisao međunarodnu potragu.

Berezovska je 7. srpnja pronađena mrtva i zakopana u blizini Kijeva. Istog dana ukrajinska policija, SBU, GUR i državno odvjetništvo objavili su da su uhitili dvije osobe osumnjičene za njezino ubojstvo – Reuta i Žikoviča. Prema navodima istrage, njih dvojica mogli bi biti povezani i s napadom u Monaku, među ostalim zbog podataka o višestrukim uplatama prema njezinim kriptovalutnim i bankovnim računima. Kijevski sud je 9. srpnja odredio istražni pritvor Reutu i Žikoviču bez mogućnosti jamčevine.