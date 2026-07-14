Za Šimića nisu tražili zatvor. Tražio da mu 'srede' dozvole?

Danas u vijestima Igora Bobića: Bivši 'vatreni' Dario Šimić pušten je na slobodu jer USKOK nije tražio pritvor nakon što je rano jutros uhićen. Osumnjičen je da je preko također uhićenog pa puštenog prijatelja Marina Miškića donedavnog predsjednika NK Vodice i potpredsjednika HSS-a, urgirao kod treće uhićene Nede Livljanić, bivše voditeljice Odjela za turizam u Šibensko-kninskoj županiji da mu "sredi" potrebne dozvole za rad kampa kraj Tisnog na parceli na kojoj uopće nije predviđena gradnja . Kako 24sata doznaju, Uskok ne vjeruje da je Livljanić za to primila mito, nego je "pomogla jer je pomagala svima". Više od sedam tisuća sudionika među kojima i pripadnici ATJ Lučko prošli su u mimohodu u povodu Dana pada Bastilje ulicama Pariza. Premijer Plenković sve pratio u društvu supruge Ane i državnika iz tridesetak zemalja. Policija postupala zbog provokacije na Korčuli - srpske tablice imale datum pokolja Hrvata u Borovu Selu.