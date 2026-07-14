Veterinari: Natječaj za javne ovlasti je kompromitiran i ista pravila ne vrijede za sve

Natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu zbog kojeg bi 15-ak seoskih ambulanti moglo biti zatvoreno, a 50-ak gradova i općina ostati bez lokalnog veterinara je kompromitiran u samoj provedbi, upozorili su danas veterinari i stočari na konferenciji za novinare u organizaciji Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske i Građanske inicijativa za spas hrvatskog stočarstva. Iznijeli su argumente iz kojih je, kako tvrde, vidljivo da pravila ne vrijede za sve jednako. Riječ je o poslovima koji se financiraju iz državnog proračuna i vrijede oko 20 milijuna eura. Veterinarka Vesna Knapić koja je imala uvid u natječajnu dokumentaciju, iznijela je dva nalaza. Ponuda Veterinarske stanice Varaždin, organizacije koja je u 2025. iz sredstava Ministarstva poljoprivrede i Državnog inspektorata ostvarila oko 8 milijuna eura prihoda, najviše u Hrvatskoj, nije sadržavala traženu policu obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti, ustvrdila je Knapić. – Umjesto police bila je uvezana ponuda osiguranja, koja nije valjana polica. Uvjeti natječaja izrijekom propisuju da se nepotpune ponude odbacuju. Ta je ponuda, dakle, morala biti odbačena. Nije bila i povjerenstvo je time prekršilo vlastite kriterije natječaja – rekla je.

Drugi nalaz otkriva kako je Veterinarskoj stanici Varaždin bodovan i veterinarski tehničar bez položenog stručnog ispita, dok je ponuda Veterinarske stanice Novi Marof odbačena upravo zato što njezin veterinarski tehničar nije imao položen stručni ispit. Isti propust, dva suprotna ishoda, jedan u korist najveće, drugi na štetu manje organizacije, poručila je. Veterinarka Antonela Wendling iz Ivankova kazala je kako nakon 27 godina rada u vlastitoj općini – u kojoj su tijekom epizootije afričke svinjske kuge lokalizirali bolest i zaštitili okolna naselja od njezina širenja – njezina ambulanta ostaje bez javnih ovlasti na području na kojem desetljećima pruža veterinarsku zaštitu. – Pri dodjeli javnih ovlasti odlučujući kriteriji moraju biti stručnost, rezultati rada, iskustvo i prisutnost na terenu, a ne kriteriji koji pogoduju velikim sustavima na štetu lokalnih ambulanti i hrvatskog sela – rekla je Wendling te upozorila i na to kako je takva provedba bila moguća.

– Uvjete natječaja i pravilnik kreirao je Siniša Mandek, načelnik Sektora za organizaciju veterinarske djelatnosti, zajedno s ravnateljicom Uprave Tatjanom Karačić. Mandek je ujedno predsjednik povjerenstva koje odlučuje o dodjeli poslova javnih ovlasti, a k tome osobno provjerava i odobrava račune koje veterinarske organizacije ispostavljaju na naplatu Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane. Ista osoba, dakle, piše pravila, odlučuje tko dobiva poslove i odobrava im isplate javnog novca – spoj uloga koje se po pravilima financijskog upravljanja moraju razdvojiti – optužuje Wendling. Navodi i da su u izradi pravilnika i kriterija za natječaj 19. prosinca 2025. sudjelovala tijela Hrvatske veterinarske komore u čijem su sastavu bili predstavnici veterinarskih organizacija koje su i same sudionici istog natječaja.

– Ako su za našeg ministra poslovi javnih ovlasti, poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku – predmet tržišnog natjecanja, onda ministar ne zna što radi. U zakonu piše da svaka općina mora osigurati veterinarsku ambulantu na svom području ako je nema – poručio je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić te dodao kako su ministru Davidu Vlajčiću i Domovinskom pokretu "puna usta Hrvatske, hrvatskog sela, hrvatskog seljaka, hrvatskog ratara i hrvatskog stočara, hrvatske demografije, a na terenu rade sve suprotno od onoga što govore na televiziji". – Nemaju doticaja sa stvarnošću i zabijaju zadnji čavao u lijes hrvatskog i slavonskog sela – dodao je Malić, osvrnuvši se i na jučerašnji dopis kojim se od Vlade traži da se natječaj provede do kraja. On ne sadrži ni pečate ni potpise organizacija koje su na njemu navedene. Udruga ima saznanja da devet veterinarskih stanica od njih 24 s popisa nije dalo suglasnost da se njihova imena nalaze na tom dopisu, ustvrdio je Malić.

Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske i Građanska inicijativa za spas hrvatskog stočarstva traže stoga hitnu obustavu natječaja i poništenje postupka koji je, kako tvrde, kompromitiran. Traže i izmjenu kriterija i povratak na kriterije po kojima su presudni stručnost, iskustvo i prisutnost na terenu, a ne broj zaposlenih, izuzeće iz postupka svih osoba koje su istodobno kreirale uvjete natječaja, odlučivale o dodjeli poslova i odobravale isplate javnog novca te nadzor nadležnih tijela nad zakonitošću provedbe natječaja i financijskog upravljanja u Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane. Poslali smo i upit Ministasrtvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva hoće li poništiti natječaj, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo. Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i ministar David Vlajčić o tome se i nedavno očitovao kako rezultate natječaja "još nisam vidio, a mediji su već mjesecima prepuni nabrajanja tko je dobio, a tko nije. – Dosta mi je nevjerodostojno da oni koji se pozivaju na zakonitost i transparentnost znaju rezultate prije nego što su oni službeno objavljeni – poručio je tada ministar te istaknuo da će, ako se pokaže da su stvarni rezultati natječaja iscurili u javnost prije nego što je postupak okončan, takvu situaciju smatrati ozbiljnom kompromitacijom postupka.

– Ako se potvrdi da je netko unaprijed znao rezultate natječaja, natječaj će biti poništen i poduzet ćemo niz ozbiljnih radnji kako se takva situacija više nikada ne bi ponovila – istaknuo je te naglasio kako se kriteriji natječaja nisu mijenjali posljednje tri godine te da nisu doneseni jednostranom odlukom Ministarstva, nego u konzultacijama sa strukom. Dodao je kako Ministarstvo prati i uvažava sve argumente, ali odbacuje tvrdnje o pogodovanju bilo kome. – Postoje tvrdnje koje nipošto ne stoje, a jedna od njih je optužba za pogodovanje. Za ono što predlažu nezadovoljni sudionici, a to je uvođenje kriterija domicilnosti za veterinare, tražili smo mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Agencija je jasno upozorila da bi takav kriterij predstavljao narušavanje tržišnog natjecanja i bio protivan zakonu – naglasio je tada ministar. Zaključno je naglasio da kriteriji natječaja nisu razlog za njegovo moguće poništenje. – Ako je netko unaprijed znao točan rezultat utakmice, ona će se morati ponoviti jer je očito neregularna. Drugog razloga za moguće poništenje i ponavljanje ovog natječaja nema – zaključio je Vlajčić.