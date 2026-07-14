Tradicija koja se boji razvoja ne čuva prošlost. Od prošlosti pravi ideologiju

Katolička crkva ovih se dana bavi najnovijim raskolom koji definitivno nije od jučer. Vatikan je nakon nedopuštenih biskupskih ređenja napokon odlučio prelomiti pitanje Svećeničkog bratstva sv. Pija X., skupine koja sustavno odbija Drugi vatikanski sabor, priznaje papu dok joj ne zasmeta i misu slavi u pretkoncilskom obliku, na latinskom, koji mnogima zvuči mistično i uzvišeno samo zato što ga ne razumiju. U Hrvatskoj je, zasad gotovo jedini, javno reagirao splitski župnik fra Benjamin Milković i pozvao svoje župljane u Splitu da budu na oprezu. Ako se uzme u obzir da bratstvo koje je Vatikan sada jasno označio raskolničkim ne djeluje samo u Splitu nego i u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, onda nije pitanje zašto je splitski župnik reagirao, nego zašto ostali šute. Svećeničko bratstvo sv. Pija X. desetljećima živi od privlačne, ali opasne tvrdnje: da se Crkvu može spasiti od nje same. Veliča tradiciju, ali je uporno svodi na zamrznuti isječak prošlosti, kao da su ljudi, Crkva i Bog postojali samo u razdoblju od Grgura XVI. do Pija XII., dok je Duh Sveti u međuvremenu poslan na neplaćeni dopust. Tu više nije riječ o ljubavi prema staroj misi, nego o strahu od Crkve koja hoda kroz vrijeme.
Fanatik obično ne misli da mrzi druge. On samo vjeruje da ih treba spasiti od njihove slobode
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