USKOK objavio detalje slučaja Šimić, bivši vatreni ne mora u istražni zatvor

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić, nekadašnja županijska službenica Neda Livljanić i vodički političar i poduzetnik Marin Mikšić u utorak su u lisicama i pod policijskom pratnjom dovedeni na ispitivanje u zagrebačko sjedište USKOK-a.

Nakon ispitivanja USKOK je objavio da je protiv njih troje pokrenuta istraga zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, povezano s nezakonitim izdavanjem rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Šibensko-kninske županije. Kako navodi USKOK, istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prema sumnjama istražitelja, drugoosumnjičeni je od rujna 2020. do rujna 2021. godine, osobno i posredstvom trećeosumnjičenog, od tadašnje voditeljice Odsjeka za obrtništvo i turizam u Šibensko-kninskoj županiji zatražio izdavanje rješenja kojim bi mu se omogućilo pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu radi obavljanja kamperske djelatnosti, iako za to nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti.