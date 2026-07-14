USKOK objavio detalje slučaja Šimić, bivši vatreni ne mora u istražni zatvor

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić, nekadašnja županijska službenica Neda Livljanić i vodički političar i poduzetnik Marin Mikšić u utorak su u lisicama i pod policijskom pratnjom dovedeni na ispitivanje u zagrebačko sjedište USKOK-a.
Nakon ispitivanja USKOK je objavio da je protiv njih troje pokrenuta istraga zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, povezano s nezakonitim izdavanjem rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Šibensko-kninske županije. Kako navodi USKOK, istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
Prema sumnjama istražitelja, drugoosumnjičeni je od rujna 2020. do rujna 2021. godine, osobno i posredstvom trećeosumnjičenog, od tadašnje voditeljice Odsjeka za obrtništvo i turizam u Šibensko-kninskoj županiji zatražio izdavanje rješenja kojim bi mu se omogućilo pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu radi obavljanja kamperske djelatnosti, iako za to nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti.
USKOK navodi da su svi uključeni bili upoznati s činjenicom da se katastarske čestice na kojima je planiran kamp nalaze izvan građevinskog područja, zbog čega na njima nije dopuštena gradnja kampa. Osim toga, na toj lokaciji nije postojao uređeni kamp koji bi ispunjavao minimalne tehničke uvjete i uvjete za dodjelu kategorije.
Prema navodima istrage, trećeosumnjičeni je organizirao sastanak između drugoosumnjičenog i službenice te je, prema dogovoru, podnio zahtjev za izdavanje rješenja. Sumnja se da je službenica potom sastavila zapisnik o očevidu u kojem je neistinito navela da je obavljen pregled objekta, nakon čega je donijela rješenje kojim je odobrila pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i utvrdila da objekt ispunjava propisane minimalne uvjete za kamp s dvije zvjezdice. Nakon izdavanja rješenja, trećeosumnjičeni ga je preuzeo od službenice i predao drugoosumnjičenom. USKOK je izvijestio da sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora za osumnjičenike jer za to, prema procjeni tužiteljstva, nije bilo zakonskih osnova.
U nastavku pročitajte priopćenje USKOK-a u cijelosti. "USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, SSKOK-a Split, donio rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana (1962., 1975., 1971.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
Osnovano se sumnja da je II. okr., u razdoblju od rujna 2020. do 23. rujna 2021. u Šibeniku i Tisnom, osobno i posredstvom III. okr., zatražio od I. okr. – voditeljice Odsjeka za obrtništvo i turizam Upravnog odjela za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, a od 8. rujna 2021. voditeljice Odsjeka za obrtništvo i turizam Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove navedene županije, zadužene i za izdavanje rješenja kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, da mu protivno uvjetima propisanima Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti izda rješenje kojim mu se odobrava pružanje navedenih usluga u domaćinstvu, a radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, na što je I. okr. pristala.
Tako je III. okr. na traženje II. okr., stupio u kontakt s I. okr. i potom dogovorio sastanak I. i II. okrivljenika. Nakon toga je II. okr., sukladno dogovoru s I. okr., putem III. okr. podnio zahtjev za izdavanje rješenja kojim mu se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iako su svi znali da se katastarske čestice u odnosu na koje II. okr. ima namjeru ishoditi navedeno rješenje nalaze izvan granica građevinskog područja i da se na njima ne može graditi kamp te da se na njima ne nalazi uređeni kamp koji ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju.
Potom je I. okr. 21. rujna 2021. sačinila zapisnik o očevidu u kojem je neistinito navela da je sa suradnicom iz Odsjeka provela očevid u objektu II. okr., nakon čega je donijela rješenje kojim se II. okr. odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i utvrđuje da objekt ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju koja se označava s dvije zvjezdice. Nakon toga je III. okr. to rješenje preuzeo od I. okr. te ga predao II. okrivljeniku. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove", navodi USKOK.FOTO Dario Šimić doveden je na ispitivanje u USKOK
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