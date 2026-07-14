Sabotaža kod Varaždina? Usred koncerta Miroslava Ilića nestalo struje, oglasila se i policija

Koncert srpskog pjevača Miroslava Ilića u Svibovcu Podravskom kod Varaždina prekinut je nakon otprilike sat vremena, kada je u mjestu nestalo električne energije. Dio mještana uvjeren je da nestanak struje nije bio slučajan, već da je netko namjerno prekinuo opskrbu zbog koncerta. "Nikaj, da su sabotirali koncert. Niš' drugo, to kaj sam čula. Ljudi ima svakakvih, tak' da mi je to već sve normalno, pogotovo u današnje vrijeme, sve gore i gore", kazala je za Net.hr jedna stanovnica ovog mjesta kod Varaždina.

Policija je potvrdila da je u subotu, 11. srpnja, između 22 i 23 sata u Svibovcu Podravskom došlo do oštećenja opreme na dalekovodnom stupu. Nepoznati počinitelj oštetio je metalni ormarić te podizanjem metalne ručke uzemljio električni vod pod naponom, zbog čega je došlo do prekida opskrbe električnom energijom u Svibovcu Podravskom i dijelu naselja Vinica. "Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno. Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela", objavili su iz policije.

Iako policija nije potvrdila da je incident povezan s koncertom Miroslava Ilića, mještani smatraju da bi upravo koncert mogao biti razlog napada. O slučaju se oglasio i Ilićev menadžer Saša Mirković, koji je poručio da pjevač podržava rad nadležnih tijela. "Miroslav i ja podržavamo rad istražnih organa i neka utvrde što je zapravo netko htio napraviti. Ali, naš odnos nitko ne može poremetiti i volimo vas apsolutno sve", rekao je Mirković za RTL.

18.10.2025., Zagreb - Koncert Miroslava Ilica u Areni. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koncert je organizirala Općina Sračinec, kojoj Svibovec Podravski pripada. Predsjednik Općinskog vijeća Krunoslav Lukačić osudio je incident i poručio da takav čin ne predstavlja stav lokalne zajednice. "Svi su ovdje dobrodošli, bilo je i rocka, bilo je i domaće glazbe, a bio je naravno i Miroslav Ilić. Želim osuditi ovaj čin, taj čin nije demokracija, to je djelovanje protiv ljudi i imovine. Ako se pokaže da je to bio namjeran čin, očekujem da se uključe i pravosudna tijela te da se počinitelj osudi", rekao je Lukačić.