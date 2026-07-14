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FOTO Društvene mreže bruje o suprugu (46) naše proslavljene manekenke: 'Svaka čast kako čovjek izgleda'

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
14.07.2026.
u 20:45

Bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić dijeli idilične fotografije s ljetovanja, no svu pozornost ukrao je suprug Mihael

Bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić na društvenim mrežama dijeli trenutke s obiteljskog ljetovanja. Iako su fotografije ispunjene morem i suncem, u središtu pozornosti neočekivano se našao njezin suprug, bivši nogometaš Mihael Mikić. Njegova impresivna tjelesna forma u 46. godini postala je glavna tema, a isklesano tijelo i naglašeni trbušni mišići izazvali su pravu pomutnju među njezinim pratiteljicama.

Fotografije na kojima Mikić pozira bez majice pokrenule su lavinu reakcija, a pratiteljice nisu skrivale oduševljenje. Ubrzo su se počeli nizati komplimenti na račun izgleda njezinog supruga. - Zaslijepile su me Mihaelove pločice na trbuhu - glasio je jedan od komentara. Drugi je bio još duhovitiji: - Evo gospođo, i ja baš gledam… možda i predugo. Svaka čast kako čovjek može izgledati sa 46 godina - priznala je pratiteljica.

Foto: Instagram

Da takav izgled nije slučajan, potvrdila je Ljupka objavivši video koji otkriva tajnu Mikićeve forme. Na snimci se vidi kako bivši sportaš ni tijekom odmora ne odustaje od napornih treninga, trčeći uzbrdo kako bi održao kondiciju. Time je potvrđeno da iza njegove impresivne sportske figure stoji cjelogodišnja disciplina i predanost, navike koje je zadržao i nakon završetka profesionalne karijere.

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Podsjetimo, par je nedavno proslavio 20. godišnjicu braka. Na dan vjenčanja Mihael Mikić je, uz zvuke tamburaša i u tradicionalnom stilu, stigao po svoju buduću suprugu u njezin dom na zagrebačkoj Knežiji. U pratnji kumova, obitelji i brojnih gostiju, svadbena povorka potom se zaputila prema Golf & Country Clubu Zagreb, gdje su održani svečani obred i proslava.

Za kuma je Mikić odabrao dugogodišnjeg prijatelja i bivšeg nogometaša Igora Bišćana, dok su Ljupki kume bile prijateljice iz djetinjstva Barbara Medić i Vlatka Čučić. Među uzvanicima našla su se brojna poznata imena iz sportskog i estradnog svijeta, a za glazbeni dio večeri bio je zadužen Jole. Ljupka je za svoj veliki dan odabrala elegantnu vjenčanicu otvorenih ramena s naglašenim strukom, dok je asimetrični donji dio haljine s volanima dodatno istaknuo njezin prepoznatljiv modni izričaj. 

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Bračni par je gotovo desetljeće živio u Hiroshimi, kamo ih je odveo Mikićev nogometni angažman. Tijekom braka dobili su tri kćeri; Janu Siennu, Milu Amelie i Mari Danu. Ljupka se s djecom vratila u Hrvatsku 2017. godine, a nedugo potom pridružio im se i suprug.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
nogometaš Mihael Mikić Ljupka Gojić Mikić manekenka showbiz

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