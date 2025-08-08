Naši Portali
PLANULO SKLADIŠTE

Poznat uzrok jučerašnjeg požara u Osijeku

Veliki požar u Osijeku, gori poslovna zgrada u kojoj je smješten i poznati autobusni prijevoznik
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Tomislav Prusina/Hina
08.08.2025.
u 14:46

Vatra se iz skladišnog prostora, dimenzija oko 40 x 20 metara, proširila na gornju etažu i krovište zgrade, a u gašenju je sudjelovao 101 vatrogasac

Tehnički kvar izazvao je požar koji je jučer popodne planuo u skladištu u Ulici Sv. Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku, izvijestila je u petak Policijska uprava osječko-baranjska te istaknula da u požaru nitko nije ozlijeđen. Požar je buknuo u 16,45 sati, a kako se neslužbeno doznaje, uzrok je bio kvar na električnim instalacijama.

Vatra se iz skladišnog prostora, dimenzija oko 40 x 20 metara, proširila na gornju etažu i krovište zgrade, a u gašenju je sudjelovao 101 vatrogasac iz osječke Javne vatrogasne postrojbe te dobrovoljnih vatrogasnih društava Retfala, Osijek Tenja, Sarvaš, Osijek Gornji grad i Osijek Donji grad, s ukupno 32 vatrogasna vozila.

Zapovjednik JVP-a Goran Ivković istaknuo je da je limeni krov otežavao gašenje i da je bilo nužno brzo ga osigurati kako se vatra ne bi proširila na okolne objekte. Požar je dodatno komplicirala prisutnost gorivih materijala unutar skladišta. Lokalizacija požara završila je oko 18,30 sati, a tijekom noći osam je vatrogasaca iz JVP-a Osijek i DVD-a Gornji grad, uz tri vozila, dežuralo na požarištu kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje vatre.
Osijek požar

