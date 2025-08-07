Naši Portali
SUKLJA CRNI DIM

VIDEO Veliki požar u Osijeku, gori pogon: Situacija je ozbiljna i zahtjevna

07.08.2025.
u 18:55

Iz pravca požarišta uzdižu se gusti oblaci dima, a svjedoci tvrde da se vatra brzo širi.

U Osijeku je danas oko 17 sati došlo do izbijanja požara u pogonu za proizvodnju stolarije, kako prenosi 24sata. Na mjestu događaja interveniraju vatrogasci i nastoje staviti vatru pod nadzor. Iz pravca požarišta uzdižu se gusti oblaci dima, a svjedoci tvrde da se vatra brzo širi. “Suklja dim, kao da se širi vatra”, izjavio je jedan od prolaznika koji se tamo zatekao. Prema prvim dostupnim podacima, nema ozlijeđenih osoba, a zaposlenici su na kolektivnom godišnjem odmoru.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Osijek Goran Ivković za OsijekExpress.com je samo kratko telefonski rekao kako je situacija ozbiljna i zahtjevna, da u ovom trenutku ne može reći ništa više. Na lokaciji je i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, inače i prvi čovjek Stožera Civilne zaštite Osijeka. Vulin je na svom Facebooku objavio snimku požara. 

