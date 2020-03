Skijalište u Austriji odakle se proširila zaraza: Konobar postao nulti pacijent u - Norveškoj

Skijaški vikend u Austriji, čini se, mnogima će ostati u lošem sjećanju, jer, kako izvještavaju austrijski mediji, ali i mnogi drugi europski mediji, potaknuo je lanac zaraze koronavirusom.

ORF Salzburg izvještava da se testovi za koronavirus gomilaju u laboratoriju Sveučilišne bolnice Salzburg. Naime, čekaju se rezultati mahom za medicinare koji su bili u kontaktu s potvrđeno zaraženim anesteziologom upravo iz te bolnice. Anesteziolog se pokazao pozitivnim na COVID-19, a zbog njega je oko 100 ljudi u karanteni.

Anesteziolog je prethodno bio na skijaškom odmoru u Ischglu u Tirolu, a upravo je to skijalište već na tapeti mnogih posebice, Islanđana, Danaca, Šveđana, Norvežana,. Svi su ljuti i zabrinuti jer, čini se, svi nose zarazu upravo s tog istog skijališta.

A kako je sve krenulo. Prije petnaestak dana, novinski napisi govorili su o tome kako je buknula zaraza na Islandu. Na tek 300.000 stanovnika odjednom je bilo preko nekoliko zaraženih COVID-19 virusom. Epidemiološka provjera kontakata i boravka zaraženih ukazivala je na austrijska skijališta točnije Ischgl u Tirolu kao izvorište zaraze. Odnosno većina zaraženih bila je upravo tamo na skijanju.

Odaslali su upozorenje, no, priča kaže, da nije bilo odgovarajućeg postupanja. Austrija niti uprava skijališta nije tada reagirala. Skijalište je nastavilo po uobičajenom, a konobar - Norvežanin iz Kitzlocha, ispostavilo se kasnije, bio je zaražen koronavirusom i postao nulti norveški pacijent. No, nakon što su ga otkrili bar nije zatvoren. Niti su izolirani svi koji su u njemu bili. No te medijske napise opovrgava tirolski guverner Günther Platter te je već nekoliko je puta naglasio kako su sve mjere poduzete na vrijeme u Ischglu i u cijelom Tirolu.

- Bili smo prvi u Tirolu koji su zatvorili hotele. Bili smo prvi koji su zatvorili kafiće. Bili smo prvi koji su poduzeli mjere da blokiramo Sankt Anton am Arlberg i Paznaun “, rekao je Platter na ORF-u te dodao kako su prvi završili zimsku sezonu i poduzeli restriktivne mjere. "I mislim da smo uvijek bili jedan korak ispred."

Ali Island je Ischgl na Tirolu promatrao kao područje krize od 5. ožujka. Vidir Renyisson službenik islandske policije kazao je za ORF: "Imamo osam slučajeva iz Ischgla u Austriji. Zabrinuti smo jer se ova grupa zarazila na istom mjestu."

U tom trenutku Austrija je imala 55 slučajeva zaraze koronavirusom, a provodilo se više od 4000 testiranja. Kako navode austrijski mediji, prvi službeni slučaj zaraženog u Ischglu je bio u petak, 6. ožujka.

Je li upravo ovo skijalište i spomenuti bar gdje je radio zaraženi konobar uzrok masovne zaraze, teško je kazati sa sigurnošću, no, mediji kažu da je svaki drugi zaraženi Norvežanin, a zaraženih je više od 1000 donio zarazu iz Austrije. Norvežani navodi se i nisu najveći posjetitelji Austrije. Talijani, Nijemci svakako tu prednjače, te mnogi tvrde da upravo Tirol središte zaraze virusom iz Europe.

Tako jučer je njemački ministar zdravstva Jens Spahn uputio apel da se svi koji su od 28. veljače bili u Ischglu samoizoliraju. Poručuje da bi svatko tko je bio u kontaktu s tamošnjim ljudima također trebao biti u samoizolaciji.

Inače, od u Tirolu su od 15. ožujka zabranjena su za javna okupljanja više od pet osoba, a restorani su od danas 17. ožujka također zatvoreni u Tirolu usto je Günther Platter, guverner Tirola, najavio je jednotjednu potpunu izolaciju cijele regije. Stanovnici Tirola morali su ostati u svojim zatvoreni u svojim domovima osim u slučajevima kao što su kupovina hrane ili lijekova, posjet liječniku, podizanje gotovine ili šetnja psa.

VIDEO Naši poznati znanstvenici odgovaraju na pitanje: zašto se koronavirus toliko brzo širi u Italiji?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Koronavirus