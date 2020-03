'Ne žurimo se vratiti u Hrvatsku, morali bismo u izolaciju'

U Europi su vrlo rijetka košarkaška prvenstva koja se još igraju, a jedno takvo je i ono u Turskoj. No čini se da će i Turci uskoro “staviti ključ u bravu”.

Barem takav (pred)osjećaj ima naš reprezentativac Krunoslav Simon (34), jedan od najzapaženijih igrača Anadolu Efesa, vodeće momčadi turskog prvenstva, ali i Eurolige.

Supruga i kćeri su sa mnom

– Posljednje kolo igralo se bez gledatelja, a mi u utorak igramo još neku zaostalu utakmicu protiv Burse i meni se čini da će nakon toga doći do odgode. I u Turskoj raste broj zaraženih, u ponedjeljak ih je bilo 18 i stoga Amerikanci rade veliki pritisak jer ih je strah da Trump ne obustavi letove i prema Turskoj pa se ne bi mogli vratiti kući. Inače, zasad su ovdje zatvoreni samo škole i vrtići, a život se odvija normalno. Doduše, vidljivo je da je na ulicama sve manje ljudi, ali nema apokaliptičnih scena praznih polica u supermarketima ili pak stajanja po par sati u redu radi komada ribe ili piletine.

Kruno i supruga Nikolina imaju dvije djevojčice, četverogodišnju Amelie i jednogodišnju Sophie, pa nas je zanimala njegova obiteljska strategija.

Hoće li poslati obitelj kući u Hrvatsku, kao što su učinili neki naši košarkaši u talijanskim klubovima, a da on ostane u Istanbulu dok to poslodavac od njega traži?

– Ili ćemo svi ići u Zagreb ili ćemo svi ostati, a izglednije je da ostanemo jer, i kada bismo došli u Hrvatsku, svakako bismo morali u izolaciju. Zato i nisam siguran žuri li mi se toliko u Zagreb. Skloniji sam tome da ovdje pričekamo da se situacija smiri, ako treba i do ljeta. No kako se i ovdje situacija mijenja iz sata u sat, ne znam hoću li imati isto mišljenje za tri dana.

Razmišlja li se u Turskoj i o možebitnom okončanju prvenstva na način kako su to učinili u Litvi i Belgiji, da se kao završni rezultat prizna aktualno stanje na tablici?

– Mi stranci dobivamo vrlo malo informacija, no sumnjam da bi Fenerbahçe i Karşıyaka bili za to da se nas, ako bismo bili vodeći na tablici, proglasi prvacima. U Litvi su to učinili i iz ekonomskih razloga jer su tako klubovi uštedjeli tri plaće. No u ovoj situaciji svima nam je prioritet zdravlje i ja ni sam ne znam bih li i koliko bio sretan da mi sutra kažu da smo prvaci.

Krunčijev Efes vodeća je momčad Eurolige, sa po dvije pobjede više od Reala i Barcelone, a pet od branitelja naslova CSKA?

– I na odluke vodstva Eurolige utjecat će to koliko će se pogoršavati situacija. A ako se pogorša, čisto sumnjam da će itko razmišljati o završavanju sezone kroz doigravanje ili Final Four.

Za neko vrijeme morat će se oglasiti i Fiba u vezi s olimpijskim kvalifikacijskim turnirima, a jednom takvom domaćin je i Hrvatska, krajem lipnja.

Zdravlje ispred sporta

– Tek kada se sve ovo smiri vidjet će se što se može spasiti, pa tako i održavanje kvalifikacija. Kad bi se doista produžila NBA sezona i da mi ne možemo koristiti naše NBA igrače, to bi za nas bio velik udarac. No propustiti Olimpijske igre nije smak svijeta. Uostalom, u pitanju nisu samo zdravlje pojedinca i nacije nego i cijele civilizacije.

Htio je pomoći u kvalifikacijama za Eurobasket, u onoj drugoj utakmici, ali ga njegov euroligaški klub nije pustio.

– Bio sam jako sretan kada smo dobili i tu drugu utakmicu jer, da nismo, stalno bih razmišljao bismo li dobili da sam ja igrao. Svima nam je pao kamen sa srca i možemo biti zadovoljni onim što smo vidjeli, ponajprije energijom koju su naši igrači imali.

