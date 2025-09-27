Požar u ćeliji gospićkog zatvora: Pritvorenik zapalio madrac u ćeliji. Sindikat traži hitne promjene

Još jedan incident u kojem pukom srećom nije bilo poginulih dogodio se u hrvatskom zatvorskom sustavu. Riječ je o događaju koji se zbio u četvrtak oko 22 sata u Zatvoru u Gospiću kada je jedan pritvorenik zapalio madrac u ćeliji u kojoj je boravio. Ćelija se uskoro napunila dimom, a živote pritvorenika spašeni su samo zahvaljujući brzoj i prisebnoj intervenciji pravosudnih policajca koji su iz ćelije izvukli pritvorenike te spriječili daljnje širenje požara.

Prema neslužbenim informacijama, madrac je zapalio muškarac koji je u gospićki zatvor došao na izdržavanje kazne. Bio je nezadovoljan uvjetima te je u nekoliko navrata, po neslužbenim informacijama, tražio ga se premjesti u Zatvor u Dubrovnik. Njegovom zahtjevu očito nije udovoljeno pa je on odlučio zapaliti madrac. Ovo je drugi ovakav incident koji se zbio u svega nekoliko mjeseci jer se u lipnju slična situacija dogodila u Zatvoru u Splitu.

Tamo je u ćeliji u kojoj je bilo 10 pritvorenika zapaljen madrac, kako bi se navodno riješio problem sa stjenicama, a posljedica toga je bilo pet teško ozlijeđenih osoba. I taj događaj nije završio stravičnim posljedicama zahvaljujući prisebnosti pravosudnih policajaca koji su pritvorenike izvlačili iz ćelija te su spriječili širenje požara.

Zbog svega navedenog Sindikat pravosudne policije Hrvatske koji godinama upozorava na teško stanje u hrvatskom zatvorskom sustavu se obratio priopćenjem koje donosimo u cijelosti:

"Povodom nedavnih događaja u hrvatskim zatvorima – fizičkih napada i pokušaja paljenja ćelija – još jednom naglašavamo kako se, nažalost, ostvaruju predviđanja na koja Sindikat pravosudne policije Hrvatske već godinama upozorava.

Manjak pravosudnih policajaca i kronična prekapacitiranost zatvora predstavljaju izravnu prijetnju sigurnosti i zaposlenika i zatvorenika. Upravo ta kombinacija već dugo stvara uvjete za tragediju, a naša ranija upozorenja nažalost su nerijetko bila proglašavana širenjem nemira ili preuveličavanjem stvarnog stanja.

Pravosudni policajci, unatoč svemu, profesionalno i savjesno obavljaju svoje dužnosti, svakodnevno izlažući svoje živote opasnosti. No, kada je trebalo vrednovati njihov rad prilikom donošenja Zakona o plaćama, njihova žrtva i doprinos nisu bili prepoznati – dodijeljeni su im niži koeficijenti u odnosu na srodne službe, poput policije. Time je nanesena nepravda koja dodatno demotivira ljude na prvoj liniji sigurnosti zatvorskog sustava.

Godinama smo, često sami, upozoravali na ove probleme. Stoga nas raduje što su se sada i drugi sindikati koji djeluju u zatvorskom sustavu odlučili jasno progovoriti i podržati pravosudne policajce. Nažalost, da je takva zajednička snaga postojala prilikom donošenja Zakona o plaćama, situacija bi danas možda bila drukčija.

Posljednji događaji najbolji su dokaz koliko je opasno probleme gurati pod tepih. Svako odgađanje rješavanja nagomilanih poteškoća dodatno povećava rizik od novih nemilih scena.

Sindikat pravosudne policije Hrvatske nastavit će dosljedno inzistirati na poboljšanju radnih uvjeta za pravosudne policajce i sve zaposlene u zatvorskom sustavu, pravednom materijalnom vrednovanju njihovog rada, kroz izjednačavanje s drugim sigurnosnim službama te sistemskoj modernizaciji zatvorskog sustava kako bi se smanjila prekapacitiranost i povećala sigurnost.

Od Ministarstva pravosuđa i uprave očekujemo bržu i snažniju angažiranost u rješavanju ovih nagomilanih problema, jer svako daljnje odgađanje može imati ozbiljne i nepopravljive posljedice".