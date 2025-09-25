Ispitan osumnjičenik za ubojstvo Zorana Grgića

Muškarac (33), osumnjičen za ubojstvo Zorana Grgića, ispitan je u četvrtak u Županijskom državnom odvjetništvu. Na ispitivanju u policiji branio se šutnjom. Osim njega, u srijedu su uhićene još dvije osobe, no s obzirom na to da se ne dovode u vezu s ubojstvom, puštene su na slobodu.

– Moj klijent se branio šutnjom. Čekamo rješenje o provođenju istrage te da se u okviru istrage pretraži mobitel žrtve, jer smo uvjereni da će pretragom tog mobitela ovaj slučaj i motivi ovog čina biti nešto jasniji – rekao je Zoran Mataić, odvjetnik osumnjičenog.

Šokantno ubojstvo potreslo je Slavoniju u utorak navečer. Podsjetimo, bivši član saborskog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi i poznati stručnjak za sigurnosni sustav Zoran Grgić (61) izrešetan je hicima iz pištolja oko 18 sati u Šušnjevcima kod Slavonskog Broda. U njegovo se vozilo svojim automobilom zabio osumnjičeni 33-godišnjak, koji ga je poznavao otprije. Potom je izašao, kratko ga verbalno napao te ga usmrtio ispalivši mu više hitaca iz pištolja u tijelo. Pobjegao je s mjesta događaja, no ubrzo je uhićen. Iz policije su potvrdili kako im je osumnjičeni otprije poznat, ali po drugim kaznenim djelima, te da nije imao dozvolu za nošenje oružja. Motivi ubojstva još nisu razjašnjeni, ali policija ima određena nagađanja. Djelo je okarakterizirano kao obično, a ne teško ubojstvo, što znači da 33-godišnjaku prijeti od pet do 20 godina zatvora. Zbog pronađene opojne droge u kući okrivljenika, na teret mu se stavljaju i druga djela. Pretragom na drugoj lokaciji policija je pronašla i oružje.

Tragična smrt Zorana Grgića potresla je Slavonski Brod i širu javnost, budući da je on godinama bio angažiran u državnim institucijama i sigurnosnim strukturama. Aktivno se zalagao za prava političkih zatvorenika i branitelja. Smatrao je da oni predstavljaju “savjest čovječanstva”. Osumnjičenom je određen jednomjesečni istražni zatvor.