BILO IH JE OPTUŽENO 240

Potvrđena optužnica protiv pjevača Tonya Cetinskog zbog kupovine lažnih COVID potvrda

VL
Autor
Ivana Jakelić
13.10.2025.
u 16:13

Prema optužnici(ma), mozak operacije trgovine s COVID potvrdama bila je Petra Marković (ranije Rumiha) koja je bila medicinska sestra zaposlena u Doma zdravlja Zapad - Zagreb

Tony Cetinski, poznati pjevač, uskoro bi mogao sjesti na optuženičku klupu i to zbog kupovine - lažnih COVID potvrda. Jer optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv njega i njegovih 16 suoptuženika koje USKOK tereti za kupovinu lažnih COVID potvrda. Riječ je o predmetu u kojem je ukupno početkom 2023. u više optužnica bilo optužno 240 osoba, no više od 200 njih je priznalo krivnju i nagodilo se s USKOK-om te su osuđeni uglavnom na uvjetne ili sporedne novčane kazne. Cetinski je nakon što je prije koju godinu pokrenuta istraga u toj priči, javno tvrdio da COVID potvrdu nije ni kupio ni želio. - Svakodnevno su mi ljudi nudili da mi nabave potvrdu, ali ja to nikad nisam prihvatio. I te optužene ljude, koji su ih izrađivali, uopće ne poznajem. Nažalost, sistem je pritiskao na razne načine oko cijepljenja pa ne čudi da su se ljudi snalazili kako bi uopće mogli funkcionirati. I brzo se to zaboravlja - kazao je svojevremeno Cetinski.

Iako je u to vrijeme čak javno i negirao da je riječ o njemu, USKOK je utvrdio drugačije, pa je Cetinski završio među 240 optuženika koji su se teretili za kupovinu lažnih COVID potvrda, a on se tijekom istrage branio šutnjom. Prema optužnici(ma), mozak operacije trgovine s COVID potvrdama bila je Petra Marković (ranije Rumiha) koja je bila medicinska sestra zaposlena u Doma zdravlja Zapad - Zagreb. I ona je odavno priznala krivnju te je na temelju nagodbe i osuđena na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije i pol godine dana zatvora. Od izrečene kazne iza rešetaka mora provesti godinu dana, a preostalih godinu i pol dana zatvora joj se mijenja uvjetnom kazanom uz rok kušnje od pet godina. Bila joj je izrečena i sporedna novčana kaznu od 15.000 eura te joj je oduzeto 22.600 eura.

USKOK ju je teretio da je bila na čelu zločinačkog udruženja koje je od rujna do studenog 2021.,u sklopu kojeg su ljudi koji nisu bili cijepljeni te koji nisu imali pravo na digitalnu COVID potvrdu, davali mito posrednicima, a oni bi novac proslijedili Petri Rumihi koja bi potom u informacijski sustav Ministarstva zdravstva neosnovano upisala da su okrivljenici cijepljeni, na temelju čega su potom neosnovano ishodili EU digitalne COVID potvrde.

