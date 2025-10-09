Jedino Hrvatska! USKOK-u prijavila pročelnika Dražena Lučanina i arhitekticu Neru Jelasku

Gradski zastupnici Tomislav Jonjić i Tomislav Jelić iz stranke Jedino Hrvatska! izvijestili su da su podnijeli kaznenu prijavu USKOK-u tvrdeći da je Grad posao uređenja gradskog prostora u Slovenskoj ulici na natječaju dao unaprijed dogovorenom ponuditelju, i to za preuveličanu cijenu.

USKOK-u su prijavili pročelnika Službe za informacijski sustav i tehničke poslove Grada Zagreba Dražena Lučanina, arhitekticu Neru Jelasku koja je na pozivu za nadmetanje Službe za informacijski sustav dala najpovoljniju ponudu te ostale tvrtke ponuditelje. "Neki kažu da je i za deset puta preuveličana vrijednost posla, ali mi se držimo konzervativnih procjena da je najmanje za pet puta povećana stvarna cijena ovog ponuditelja u odnosu na realnu tržišnu", upozorio je na konferenciji za novinare ispred tog gradskog prostora u Slovenskoj 23 gradski zastupnik Tomislav Jelić.

"Vidljivo je iz aviona da je riječ o unaprijed dogovorenom poslu i zato smo podnijeli kaznenu prijavu", istaknuo je Jelić. Prije godinu dana je pročelnik Lučanin poslao narudžbenicu najpovoljnijem ponuditelju na pozivnom nadmetanju za projektiranje tog prostora, nakon što je napravljen projektni zadatak u tom istom uredu. Poslane su ponude na šest u kaznenoj prijavi navedenih ovlaštenih projektnih biroa.

Jelić kaže da je "to klasični primjer izigravanja instituta pozivnog nadmetanja". Najjeftiniju ponudu od 22.300 eura dala je Nera Jelaska, dok je ostalih šest bilo u rasponu od 23,500 do 31.000 eura. Jelić tvrdi da se može zaključiti da je natječaj dogovoren s unaprijed odabranim ponuditeljem, dok su poziv za nadmetanje i ponude ostalih ponuditelja najobičnija kulisa.

Gradski zastupnik Tomislav Jonjić rekao je da ukazuju na "jedan od brojnih zagrebačkih Hipodroma", riječ je o aferi koja je jedna u nizu na koje će upozoriti. Poručili su gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću da prihvati njihov prijedlog i sve poslove koji su u sferi pozivnog nadmetanja stavi na mrežne stranice Grada jer će tako postići najmanju moguću cijenu, a u protivnom bit će dio "hobotnice kokošara koji oko njega kokošare" i neće moći mirno spavati dok su oni u Gradskoj skupštini.