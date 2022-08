Potvrđena dva slučaja groznice Zapadnog Nila u Slavoniji, mještani iznenađeni: 'Nije mi bilo svejedno'

Svije osobe u Osječko-baranjskoj županiji zaražene su grozicom Zapadnog Nila.

Slučajevi zaraze potvrđeni su u Vladislavcima i Karancu, a provedenim monitoringom odraslih komaraca metodom CDC klopki, tijekom 12 sati izbrojen je povećan broj jedinki (49), objavio je Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Dostavljeno je i izvješće o potvrđenom slučaju pacijenta s ''akutnim transverzalnim mijelitisom prouzročenim virusom Zapadnog Nila'' na području Općine Kneževi Vinogradi, u naselju Karanac, prenosi Glas Slavonije. Zbog zaraze su provedene i posebne mjere ''preventivne dezinsekcije komaraca preko ovlaštene pravne osobe, uz nadzor NZJZ-a na propisanim lokacijama''.

Mještane Karanca vijest o zarazi poprilično je iznenadila.

- U četvrtak ujutro ta se vijest proširila selom. U prvi trenutak nisam bio nimalo ravnodušan, ali sam se smirio nakon što sam prosurfao internetom i doznao nešto više o eventualnim posljedicama - kaže jedan mještanin.

Mještanin tvrdi kako je najvjerojatnije riječ o muškarcu koji je već tjedan-dva u bolnici, a inače često odlazi u šumu gdje izrađuje drva pa je moguće da je tamo bio u bliskom kontaktu.

- Donedavno sam zamalo zaboravio na komarce. Tek nakon nedavne kiše, koja je pala u malim količinama, komarci su nešto intenzivnije počeli napadati, ali opet tvrdim da je to zanemarivo u usporedbi s proteklim godinama - kaže mještanin.

Kako navode javnozdravstveni stručnjaci, bolest Zapadnog Nila je vektorima prenosiva bolest čiji je uzročnik virus Zapadnog Nila koji se u prirodi održava u ciklusu između ornitofilnih komaraca i ptica.

Ptice su primarni rezervoari i glavni domaćini virusa. Virus se umnožava u pticama koje su glavni izvori infekcije. Na krajnje slučajne domaćine (ljude, kopitare ili druge sisavce) virus se prenosi ubodom zaraženog komarca. Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka kontaktom.

Pojavljuje se u ljetnim i ranim jesenskim mjesecima. Infekcija u ljudi nakon inkubacije od dva do šest dana najčešće, u 70 do 80 posto slučajeva prolazi bez simptoma. Tek se kod 20 do 30 posto inficiranih manifestira kao akutna sistemska febrilna bolest praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima, zglobovima...

Radi se o relativno blažem obliku bolesti koji se naziva groznica Zapadnog Nila, čiji simptomi nalik na gripu traju od dva do pet dana. U manje od jedan posto inficiranih može se razviti teži oblik bolesti zbog zahvaćenosti središnjeg živčanog sustava, sa simptomima meningitisa, encefalitisa i vrlo rijetko akutne mlohave klijenuti. Pod povećanim su rizikom za razvoj težeg oblika bolesti starije osobe koje već imaju neku kroničnu bolest.

>> VIDEO Izdano niz upozorenje za Hrvatsku: Budite na oprezu, moguća je tuča, jak vjetar i tornada