NISU USPJELI

Potrgali otvor na bankomatu pa htjeli narediti bankomatu da im isplati novac

Pexels
VL
Autor
Ivana Jakelić
10.11.2025.
u 09:07

Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da im se produlji ranije određeni istražni zatvor

Dvoje državljana Moldavije u dobi 35 i 25 godina optuženo je zbog pokušaja teške krađe, a optužnicu je protiv njih podigao ODO Varaždin. Prema optužnici terete se da su 10. srpnja 2025. u Maruševcu, na bankomatu jedne banke, rastalili i potrgali okvir te kroz napravljeni otvor izvukli žice radi spajanja na prijenosno računalo. Nakon toga su računalnom sklopu bankomata zadali naredbe za isplatu, no nisu uspjeli. Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da im se produlji ranije određeni istražni zatvor koji im je određen zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela, a sud je zahtjevu tužiteljstva udovoljio.
