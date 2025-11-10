Potrgali otvor na bankomatu pa htjeli narediti bankomatu da im isplati novac

Dvoje državljana Moldavije u dobi 35 i 25 godina optuženo je zbog pokušaja teške krađe, a optužnicu je protiv njih podigao ODO Varaždin. Prema optužnici terete se da su 10. srpnja 2025. u Maruševcu, na bankomatu jedne banke, rastalili i potrgali okvir te kroz napravljeni otvor izvukli žice radi spajanja na prijenosno računalo. Nakon toga su računalnom sklopu bankomata zadali naredbe za isplatu, no nisu uspjeli. Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da im se produlji ranije određeni istražni zatvor koji im je određen zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja djela, a sud je zahtjevu tužiteljstva udovoljio.