Pala banda koja je harala po Slavonskom Brodu: Krali po gradilištima, završili u istražnom zatvoru

Skupina lopova koji su krali na području Slavonskog Broda sada je uhićena. Policija je objavila kako je u utorak uhitila tri osobe prilikom počinjenja kaznenog djela teške krađe. Kasnije je otkriveno i kako su oni odgovorni za nekoliko krađa počinjenih od kolovoza do studenog. Osim ove skupine, policija je uhvatila i tri osobe koje su tijekom siječnja i veljače provalile u prostorije lovačkog doma na području Općine Donji Andrijevci.

- Policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske, tijekom protekla dva dana uhitili su šest muških osoba zbog sumnje u počinjenje sedam (7) kaznenih djela imovinskog karaktera, od kojih tri (3) kaznena djela krađe i četiri (4) kaznena djela teške krađe, pričinivši materijalnu štetu oko 10.000,00 eura (bez stručne procjene).

Naime, policijski službenici su dana 4. studenoga, na području Slavonskog Broda, uhitili tri osobe u dobi od 23, 26 i 27 godina na mjestu događaja počinjenja kaznenog djela teške krađe. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su navedeni, na području Slavonskog Broda u pet navrata, tijekom noći, u vremenu od kolovoza do studenoga, sa prostora ograđenih ili neograđenih gradilišta raznih tvrtki i društava, otuđili razne predmete (oplate, metalne šipke, drvene oplate za šalovanje, dijelove sa automobila i sl.).

Policijski službenici su osumnjičenu trojicu uz kaznene prijave zbog sumnje u počinjena navedena kaznena djela predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske te su potom dovedeni sucu istrage u Slavonskom Brodu koji im je odredio jednomjesečni istražni zatvor. Policijski službenici su ih jučer predali u Zatvor u Požegi.

Također je kriminalističkim istraživanjem potvrđena sumnja da su 24-godišnjak, 25-godišnjak i jedna mlađa muška osoba (sa područja Osječko-baranjske županije), tijekom siječnja i veljače na području Općine Donji Andrijevci, provalili ulazna vrata u prostorije lovačkog doma te više vrata u prostorijama navedenog doma, otuđivši više desetaka boca alkoholnog pića te više desetaka kilograma smrznutog mesa divljači. Također su pod okriljem noći, iz ograđenog i zaključanog dvorišta obiteljske kuće, otuđili bakreni kotao za rakiju. Policijski službenici protiv osumnjičene trojice dostavljaju posebno izvješće kao dopunu kaznenim prijavama Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu - stoji u priopćenju.