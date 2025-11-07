Naši Portali
POMOĆ GRAĐANA POTREBNA

Prepoznajete li ga? Policija traži ovog muškarca

Foto: PU karlovačka
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
07.11.2025.
u 12:32

Građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese karlovacka@policija.hr"

Nepoznatog muškarca koji je u Karlovcu počinio niz krađa traži policija i treba pomoć građana. Policija je objavila fotografiju na kojoj se nalazi muškarac za kojeg se pretpostavlja da ima saznanja o spomenutom kaznenom djelu. 

"Pozivamo građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografije, o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili nam se jave na broj 192. Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese karlovacka@policija.hr", navode u svom apelu.

Ključne riječi
pomoć građana krađa Karlovac

KU
Kujttim
13:39 07.11.2025.

S ovom rezolucijom ne bih ni vlastitog brata blizanca prepoznao. Čini mi se da je ovaj gospodin romske nacionalnosti i da je iz Cazinske krajine, ali to mi se samo čini i ne mogu sa sigurnošću potvrditi.

