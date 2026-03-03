Policija podnijela optužni prijedlog protiv Dabre: Reagirali zbog događaja u Komletincima

Policijska uprava vukovarsko-srijemska izvijestila je kako su policijski službenici, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja vezanog uz događaj od 14. veljače 2026. godine u Komletincima, podnijeli optužni prijedlog protiv trojice muškaraca u dobi od 43, 67 i 68 godina. Optužni prijedlog podnesen je nadležnom Općinskom sudu, Prekršajnom odjelu, zbog prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Policija u službenom priopćenju nije objavila identitete prijavljenih osoba. Međutim, da se naslutiti kako je među njima i Josip Dabro, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, kao i još dvojica muškaraca koji su, prema dostupnim informacijama, pjesmom veličali Antu Pavelića.
