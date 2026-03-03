Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPORNE PJESME

Policija podnijela optužni prijedlog protiv Dabre: Reagirali zbog događaja u Komletincima

storyeditor/2026-02-16/dabro.webp
A. KRIZMANIĆ/FACEBOOK
VL
Autor
Večernji.hr
03.03.2026.
u 12:17

Optužni prijedlog podnesen je nadležnom Općinskom sudu, Prekršajnom odjelu, zbog prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policijska uprava vukovarsko-srijemska izvijestila je kako su policijski službenici, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja vezanog uz događaj od 14. veljače 2026. godine u Komletincima, podnijeli optužni prijedlog protiv trojice muškaraca u dobi od 43, 67 i 68 godina. Optužni prijedlog podnesen je nadležnom Općinskom sudu, Prekršajnom odjelu, zbog prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija u službenom priopćenju nije objavila identitete prijavljenih osoba. Međutim, da se naslutiti kako je među njima i Josip Dabro, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, kao i još dvojica muškaraca koji su, prema dostupnim informacijama, pjesmom veličali Antu Pavelića.
Ključne riječi
prekšrajne prijave Josip Dabro

Komentara 2

Pogledaj Sve
PU
Purvinkir
12:51 03.03.2026.

Popu pop a dabri dop.

Avatar DŠ.....
DŠ.....
12:25 03.03.2026.

Dabro je teški primitivac. Zna zavijati i rastezati harmoniku, a utjecaj na opće dobro obična je nula. Žalosno!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!