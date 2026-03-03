Naši Portali
POMNO PRATE RAZVOJ SITUACIJE

Izdana nova važna obavijest Hrvatima, odnosi se na 14 država; MVPEI objavio detalje evakuacijskih aktivnosti

FILE PHOTO: Qatar airline staff stand by a departure board displaying cancelled flights to Middle East countries amid the U.S.-Israel conflict with Iran, at Heathrow Airport
Foto: Isabel Infantes/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
03.03.2026.
u 12:20

"U koordinaciji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske i zrakoplovnom tvrtkom AirTrade, osiguran je dodatni zrakoplov koji će na povratku preuzeti hrvatske hodočasnike iz Države Izrael", priopćili su

"Zbog ozbiljno pogoršane i nestabilne sigurnosne situacije na području Bliskog istoka i dijela susjednih država, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske poziva hrvatske državljane na najviši stupanj opreza", stoji u njihovom priopćenju. Iz ministarstva pozivaju građane da postupaju smireno i odgovorno te da se pridržavaju uputa lokalnih vlasti. Također preporučuju izbjegavanje svih putovanja u države zahvaćene sukobom, dok hrvatskim državljanima koji se ondje već nalaze savjetuju boravak u zatvorenim i sigurnim prostorima. Također savjetuju "ograničavanje kretanja, izbjegavanje javnih okupljanja te kontinuirano praćenje službenih informacija. U slučaju prekida komunikacijskih veza potrebno je ostati na sigurnom mjestu do ponovne uspostave signala". 

Iz ministarstva su objavili plan evakuacijskih aktivnosti, koji prenosimo u cijelosti. "U koordinaciji s nadležnim državnim tijelima angažiran je zrakoplov Croatia Airlinesa radi evakuacije hrvatskih državljana. U koordinaciji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske i zrakoplovnom tvrtkom AirTrade, osiguran je dodatni zrakoplov koji će na povratku preuzeti hrvatske hodočasnike iz Države Izrael te ih sigurno prevesti u Lyon, odakle mogu doći do Zagreba. Također, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u stalnom je kontaktu s više zrakoplovnih kompanija radi organizacije mogućih evakuacijskih letova. U tijeku su razgovori, među ostalim, s kompanijama „Etihad Airways“ i „FlyDubai“, vezano uz mogućnost prijevoza dodatnog kontingenta hrvatskih državljana. Prednost pri povratku imat će posebno ranjive skupine – djeca, bolesne osobe i trudnice. Istodobno se svim pogođenim putnicima savjetuje da se registriraju preko maila navedenima niže.

Svi hrvatski državljani koji na pogođenom području koriste hrvatske mobilne brojeve primit će sigurnosne obavijesti i upute putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Unatoč tome, pozivaju se svi državljani da se izravno jave nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima putem niže navedenih kontakata. Pozivaju se svi hrvatski državljani koji se nalaze u jednoj od niže navedenih država da kontaktiraju nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske:

Katar i Oman

Pokriva Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr

Ujedinjeni Arapski Emirati

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr

Bahrein i Kuvajt

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt

Telefon: 00965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr

Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr

Irak

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad)

Dežurni telefoni: 009647866880080, 009647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr

Iran

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)

Telefon: 0098 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr

Izrael

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)

Telefon: +972 (0) 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr

Turska

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara)

Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr

Cipar

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena)

Dežurni telefon: 0030 693 657 2421

E-mail: crocons.athens@mvep.hr

Naši djelatnici u Zagrebu i u regiji Bliskog istoka u uskom su i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i u pogledu mogućih repatrijacija, ako okolnosti na terenu to budu dopuštale i ako se tako odluči, kao što je primjerice bilo i tijekom pandemije COVID-19", stoji u priopćenju. 

"Sukladno članku 23. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, hrvatski državljani koji se nalaze u trećoj zemlji u kojoj Republika Hrvatska nema svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu od predstavništava drugih država članica Europske unije pod jednakim uvjetima", nadodali su. Iz ministarstva poručuju kako pomno prate razvoj situacije i da će o svim novim okolnostima pravodobno obavještavati javnost. 

Ključne riječi
Izrael Iran napad na Iran Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

