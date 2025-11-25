Naši Portali
PRONAŠAO JU ZAPOSLENIK

Strava u Njemačkoj: U smeću pronađena mrtva beba

VL
Autor
Večernji.hr
25.11.2025.
u 19:48

Policija je pokrenula istragu i intenzivno radi na utvrđivanju svih činjenica, pokušavaju odgovoriti na dva ključna pitanja: kako je beba završila u otpadu i je li dijete bilo živo u trenutku kada je ondje dospjelo

U njemačkom gradu Bremenu dogodio se potresan slučaj koji je šokirao javnost. Tijelo mrtve bebe pronađeno je u postrojenju za preradu i sortiranje otpada u industrijskom dijelu grada, u zoni lučkog područja sjeverno od rijeke Weser. Pronalazak je obavljen u utorak ujutro, oko 9:10 sati, kada je zaposlenik tvrtke tijekom redovnog radnog dana uočio bebu među otpadom. Nakon dojave, policija i istražitelji stigli su na mjesto događaja, a reporter Njemačke tiskovne agencije (DPA) rekao je da je na posjed ubrzo stiglo i specijalizirano vozilo pogrebnog poduzeća, prenosi Stern.de. Trenutno je poznato malo detalja, identitet djeteta nije utvrđen, ne zna se tko su roditelji, a još nije poznat ni točan uzrok smrti.

Policija je pokrenula istragu i intenzivno radi na utvrđivanju svih činjenica, pokušavaju odgovoriti na dva ključna pitanja: kako je beba završila u otpadu i je li dijete bilo živo u trenutku kada je ondje dospjelo. Postrojenje u kojem je beba pronađena nalazi se u industrijskoj zoni okruženoj tvornicama i skladištima, uključujući i obližnju čeličanu te gradilište tunela Weser na autocesti A281. Dostupne video snimke iz pogona pokazuju velike količine industrijskog i građevinskog otpada, što dodatno otežava istragu i pronalazak tragova. Policija je poručila kako zasad ne mogu donositi nikakve zaključke, te da će javnost biti obavještena kada bude utvrđeno više detalja.  

Ključne riječi
Bremen policija sortirnica otpada Njemačka mrtva beba

