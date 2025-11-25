Strava u Njemačkoj: U smeću pronađena mrtva beba

U njemačkom gradu Bremenu dogodio se potresan slučaj koji je šokirao javnost. Tijelo mrtve bebe pronađeno je u postrojenju za preradu i sortiranje otpada u industrijskom dijelu grada, u zoni lučkog područja sjeverno od rijeke Weser. Pronalazak je obavljen u utorak ujutro, oko 9:10 sati, kada je zaposlenik tvrtke tijekom redovnog radnog dana uočio bebu među otpadom. Nakon dojave, policija i istražitelji stigli su na mjesto događaja, a reporter Njemačke tiskovne agencije (DPA) rekao je da je na posjed ubrzo stiglo i specijalizirano vozilo pogrebnog poduzeća, prenosi Stern.de. Trenutno je poznato malo detalja, identitet djeteta nije utvrđen, ne zna se tko su roditelji, a još nije poznat ni točan uzrok smrti.

Policija je pokrenula istragu i intenzivno radi na utvrđivanju svih činjenica, pokušavaju odgovoriti na dva ključna pitanja: kako je beba završila u otpadu i je li dijete bilo živo u trenutku kada je ondje dospjelo. Postrojenje u kojem je beba pronađena nalazi se u industrijskoj zoni okruženoj tvornicama i skladištima, uključujući i obližnju čeličanu te gradilište tunela Weser na autocesti A281. Dostupne video snimke iz pogona pokazuju velike količine industrijskog i građevinskog otpada, što dodatno otežava istragu i pronalazak tragova. Policija je poručila kako zasad ne mogu donositi nikakve zaključke, te da će javnost biti obavještena kada bude utvrđeno više detalja.