LEGENDARNI LOVAC

Kraj jedne ere - prekida se proizvodnja Super Horneta

Autor
Danijel Prerad
31.01.2026.
u 13:15

Financijski direktor Northrop Grummana John Greene istaknuo je da je njegova tvrtka prošle godine dovršila posljednju seriju komponenti za F/A-18E/F.

Boeingova proizvodna linija za F/A-18E/F Super Hornet korak je bliže zatvaranju završetkom posljednje serije dijelova trupa i vertikalnih repova za te mlažnjake od strane podizvođača Northrop Grummana. Tvrtka je također potvrdila da je proizvodnja mlažnjaka za elektroničko ratovanje EA-18G Growler završila nakon što su dovršene narudžbe za američku mornaricu i Australiju krajem 2010-ih. Boeing planira nastaviti rad na nadogradnjama i na druge načine podržavati Super Hornete i Growlere u službi američke mornarice i drugdje diljem svijeta.

U jučerašnjoj kvartalnoj objavi o zaradi, financijski direktor Northrop Grummana John Greene istaknuo je da je njegova tvrtka prošle godine dovršila posljednju seriju komponenti za F/A-18E/F. "Northrop Grumman je podizvođač Boeinga, proizvodeći stražnji/središnji dio trupa i vertikalne repove za F/A-18 te integrirajući sve povezane podsustave“, rekao je glasnogovornik Boeinga za The War Zone. „NG je sada dovršio završni stražnji/središnji dio trupa za konačni novoizgrađeni borbeni zrakoplov F/A-18 Super Hornet.“

Ključne riječi
ratni zrakoplovi mlažnjak zrakoplov boeing super hornet

