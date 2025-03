FOTO Suze i tišina u Makedoniji: Tisuće na sahrani poginulih, nose majice s posebnom porukom

Točno u podne na vječni počinak na groblju u Kočanima ispraćeno je 39 žrtava požara. Kovčezi s tijelima stradalih doneseni su do mjesta sahrane. Kad su kovčezi položeni uz rake, mučnu tišinu prekinuo je jecaj prisutnih. Ekipe hitne pomoći, koje dežuraju na groblju, morale su više puta intervenirati. Stotine ljudi, članova obitelji i najbližih prijatelja stradalih, odalo je počast preminulima na groblje u Kočanima. Cijelo područje neprestano nadlijeće helikopter. Mnogi mladi koji su došli na groblje nose crne majice s natpisom: "Počivajte u miru, anđeli naši", piše Telegraf.

Nešto ranije, drektor Centra za upravljanje kriznim situacijama Stojanče Angelov istaknuo je da Crkva ulaže sve napore kako bi djeca bila ispraćena na najčasniji mogući način. "Država je poduzela sve potrebne korake da osigura dostojanstvenu sahranu, no to ne može ublažiti bol obitelji koje su ostale bez svojih najmilijih", izjavio je Angelov. On je dodao da je imao nesreću biti na mjestu događaja tijekom gašenja požara te da je svjedočio potresnim prizorima. "Teško je zadržati suze u ovakvim trenucima. Nedostaju riječi kojima bih mogao izraziti sućut obiteljima pogođenima ovom strašnom tragedijom, kakvu naša zemlja dosad nije vidjela", rekao je.

Podsjetimo, tijekom vikenda dogodio se razoran požar u noćnom klubu u Kočanima, u kojem je stradalo 59 osoba, dok je više od 160 ljudi ozlijeđeno. Nesreća se odigrala oko tri sata ujutro za vrijeme hip-hop koncerta, kada su iskre od pirotehnike na pozornici zapalile strop. Prema izjavama dužnosnika, klub je posjedovao ilegalno izdanu dozvolu za rad, a nije bio opremljen aparatima za gašenje požara niti izlazima za nuždu. Mjesni mediji navode da je prepuni klub, koji je nekada služio kao skladište tepiha, imao samo jedan izlaz za nuždu koji je tijekom koncerta bio zaključan. Uz to, raspolagao je samo s dva aparata za gašenje požara, bez protupožarnog alarma ili prskalica.

