FOTO Potresni prizori iz Makedonije: Pripremaju se grobovi za 59 žrtava tragičnog požara

U Sjevernoj Makedoniji i dalje traje žalost nakon strašne tragedije koja je odnijela 59 života u požaru u noćnom klubu. Prizori masovnih grobnica u istočnom gradu Kočani, gdje bageri kopaju niz grobova, potresaju srce i ostavljaju osjećaj nevjerojatne tuge. Mnogi su suznih očiju promatrali pripremu za sahranu, dok se iza tih grobova krije neizmjerna bol svih onih koji su izgubili voljene.

Tisuće ljudi širom zemlje traže pravdu za nevine žrtve, dok prosvjedi postaju sve jači, a neki i nasilni, kako bi ukazali na nesavjesnost i sigurnosne propuste koji su omogućili ovakvu tragediju. U glavnom gradu Skoplju i u Kočanima, 16-godišnji Jovan, koji je izgubio prijatelja, grgljivo izgovara: "Ovdje sve umire od korupcije, a ne od nesreća". To su riječi koje prate masovne demonstracije, a među natpisima na prosvjedima ističu se oni poput: "Ne umiremo od nesreća, umiremo od korupcije" i "Ovdje je sve legalno ako imate vezu".

Istrage su pokazale da je klub, u kojem je došlo do tragedije, radio s dvostruko većim kapacitetom od dozvoljenog, bez potrebnih licenci i uz moguće podmićivanje dužnosnika kako bi izbjegao sigurnosne inspekcije. I dok bageri nastavljaju kopati grobove, zemlja je duboko pogođena, a vlasti obećavaju pravdu za žrtve. Premijer Hristijan Mickoski obećava odgovornost i pravdu za one koji su omogućili nesretni događaj, no koliko je ta pravda stvarna, ostaje pitanje na koje odgovori čekaju mnogi.

>>> FOTO Prizori koji slamaju srce: Kočani u suzama nakon nezapamćene tragedije u noćnom klubu