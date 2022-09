Potres u kineskoj provinciji Sečuan usmrtio 21 osobu i protresao glavni grad

U potresu magnitude 6,8 koji je pogodio kinesku provinciju Sečuan u ponedjeljak, najsnažnijem na tom području od 2017., poginula je 21 osoba. Neke ceste i domove blizu epicentra oštetila su klizišta, dok su komunikacije u prekidu barem u jednom području, izvijestila je državna televizija.

Nije zabilježena šteta na branama i hidroelektranama unutar 50 kilometara od epicentra potresa, iako je šteta na mreži utjecala na dotok struje za oko 40.000 korisnika.

Epicentar potresa bio je u gradu Ludingu, objavio je Kineski centar za potrese, u planinama, oko 226 kilometara jugozapadno od glavnog grada pokrajine Sečuan, Čengdua. Potresi su uobičajeni u toj jugozapadnoj provinciji, posebno u planinama na zapadu, tektonski aktivnom području uzduž istočne granice Tibetanske visoravni.

At 12: 52 this afternoon, when the 6.8-magnitude earthquake happened, Mother Panda quickly escaped from danger with her two children in Wolong, Sichuan.🐼🐼🐼 pic.twitter.com/JxQAYcWiz0 — Sharing travel (@TripInChina) September 5, 2022

U Ludingu, potres je bio tako snažan da je nekim ljudima bilo teško da ostanu uspravni, dok su se na nekim kućama pojavile pukotine, izvijestio je China News Service. Video snimke na društvenim mrežama prikazuju svjetla kako se ljuljaju dok ljudi bježe na ulice iz zgrada.

BREAKING 🇨🇳 : #China experienced a 6.8 magnitude earthquake



♦️The news of the #Earthquake in China follows reports of the National Geographic Institute pic.twitter.com/ASEEfmIMZ4 — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) September 5, 2022

Ukupno 39.000 osoba živi unutar 20 kilometara od epicentra i 1,55 milijuna unutar 100 kilometara, prema državnoj televiziji. Ovaj potres je najjači koji je pogodio Sečuan od kolovoza 2017. godine, koji je pogodio prefekturu Aba te je bio magnitude 7,0. Najsnažniji potres u provinciji Sečuan zabilježen je u svibnju 2008. godine magnitude 8, usmrtivši gotovo 70.000 ljudi i izazvavši ogromnu štetu.