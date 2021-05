Do izrazito jakog potresa magnitude od 7.4 po Richteru došlo je u Kini u južnom Qinghaiju nešto iza 20 sati, po našem vremenu.

Potres se dogodio na dubini od svega 10 kilometara, no epicentar je udaljen daleko od naseljenih mjesta - oko 400 kilometara.

Zasad nema informacija o šteti.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.4 in Southern Qinghai, China 51 min ago pic.twitter.com/RlCKCy783W