SNAŽNO PODRHTAVANJE

Potres magnitude 5,7 pogodio Bangladeš, ima mrtvih

Potres magnitude 5,7 pogodio Bangladeš
EMSC
VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
21.11.2025.
u 10:21

Muhamad Junus, čelnik privremene vlade te južnoazijske zemlje, pozvao je ljude da ostanu mirni dok vlasti procjenjuju štetu

Najmanje tri osobe su poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno nakon što je potres magnitude 5,7 pogodio Bangladeš u petak, priopćila je policija dodajući da su zgrade oštećene u mnogim područjima, uključujući Daku, gusto naseljeni glavni grad. Podrhtavanje tla osjetilo se u istočnim državama susjedne Indije koje graniče s Bangladešom, ali zasad nema izvješća o većoj šteti, priopćile su vlasti. Američka geološka služba priopćila je da je epicentar potresa bio u gradu Narsingdi, oko 40 km istočno od Dake.

Stanovnici grada izjurili su iz svojih domova dok su se zgrade tresle, a neke improvizirane konstrukcije su se urušile, rekli su Reutersovi svjedoci. Tri osobe su poginule kada se ograda šesterokatnice urušila tijekom potresa, priopćila je policija. "Osjetili smo snažan potres i zgrade su se tresle poput drveća“, rekao je Suman Rahman, stanovnik Dake. "Stubišta su bila zakrčena dok su ljudi jurili dolje. Svi su bili prestravljeni, djeca su plakala.“ Vatrogasna služba izvijestila je o ozljedama nakon što su cigle i cement popadali sa zgrada u izgradnji.

"Nikada u životu nisam osjetio takav potres. Bili smo u uredu kada se namještaj počeo tresti. Jurnuli smo niz stepenice na ulicu i već vidjeli druge ljude na cesti“, rekao je Sadman Sakib, koji radi u privatnoj tvrtki u Daki. Muhamad Junus, čelnik privremene vlade te južnoazijske zemlje, pozvao je ljude da ostanu mirni dok vlasti procjenjuju štetu.

"Pozivamo stanovnike da ostanu na oprezu i ne obraćaju pažnju na bilo kakve glasine ili dezinformacije“, rekao je u izjavi dodajući da će "bude li potrebno, daljnje smjernice biti proslijeđene putem telefonskih linija i službenih kanala".
Ključne riječi
potres Bangladeš

