Potres jačine 4.8 po Richteru pogodio obalu Albanije, osjetio se na jugu Hrvatske

Večeras je oko 22 sata obalu Albanije pogodio potres jačine 4.8 po Richteru.

Epicentar potresa je bio 55 kilometara sjeverno od Tirane, a bio je na dubini od 10 kilometara, javlja EMSC.

M4.8 #earthquake (#tërmet) strikes 55 km NW of #Tirana (#Albania) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/LjAW4J6INa