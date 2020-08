Bosnu i Hercegovinu večeras je zatresao potres jačine 3,8 stupnjeva po Richteru, izvijestio je EMSC.

Na dubini od dva kilometra, epicentar potresa bio je četiri kilometra udaljen od Kaknja te 38 kilometara od Sarajeva.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.4 in Bosnia and Herzegovina 42 min ago pic.twitter.com/ekLK462cz9